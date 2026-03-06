Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις

Ήπια υποχώρηση στο ξεκίνημα Παρασκευής

Χρηματιστήριο
06 Μαρ. 2026 11:22
Pelop News

Μετά από ισχυρό διήμερο ανοδικής αντίδρασης με συνολικά κέρδη 4,70%, το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια πτωτικά στην έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026. Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.169,45 μονάδες, με οριακή πτώση 0,11%. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επιχειρούν παράλληλα ήπια ανοδική κίνηση.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,59 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών, ενώ η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής ενόψει των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Θετικοί πρωταγωνιστές

Ο ενεργειακός κλάδος και τα διυλιστήρια στηρίζουν τον δείκτη. Ξεχωρίζουν η Elvalhalcor (+2,66%), η Motor Oil (+2,48%), τα ΕΛΠΕ (+1,95%) και ο ΟΤΕ (+1,81%).

Πιέσεις

Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται ο ΟΛΠ (-2,21%), η Εθνική Τράπεζα (-1,15%) και η ΕΥΔΑΠ (-0,70%).

Συνολικά, 50 μετοχές ενισχύονται, 32 υποχωρούν και 18 παραμένουν αμετάβλητες.

Συναλλαγματική εικόνα

Το ευρώ διατηρεί σταθερότητα έναντι του δολαρίου, με οριακή υποχώρηση 0,02% στα 1,1613 δολάρια. Το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς έναντι του γεν (157,59), ενώ η στερλίνα κερδίζει 0,19% έναντι του αμερικανικού νομίσματος (1,3374 δολάρια).

