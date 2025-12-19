Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο

Ανοδικά ξεκίνησε το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα Παρασκευή, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται περί τις 2.107 μονάδες και τον τζίρο να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνεδρίαση τελεί υπό την επίδραση της τριπλής λήξης παραγώγων (triple witching), με λήξη συμβολαίων μηνός, τριμήνου και έτους, ενώ στο κλείσιμο αναμένεται rebalancing στους δείκτες STOXX και FTSE Russell.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Metlen και Intralot αναμένεται να ευνοηθούν από τις αλλαγές, με την Metlen να προστίθεται σε δείκτες STOXX (συμπεριλαμβανομένου του STOXX Eastern Europe μαζί με Βιοχάλκο και Τράπεζα Κύπρου), ενώ στον FTSE δεν καταγράφονται αλλαγές σύνθεσης, μόνο προσαρμογές συντελεστών στάθμισης.

Ισχυρές αγορές παρατηρούνται στον τραπεζικό κλάδο: Alpha Bank +1,3% στα 3,49 ευρώ, Εθνική Τράπεζα στα 13,26 ευρώ, Eurobank στα 3,52 ευρώ και Τράπεζα Κύπρου στα 8,02 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



