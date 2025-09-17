Χρηματιστήριο: Μάχη για το πρόσημο με το βλέμμα στη Fed

Οριακές μεταβολές καταγράφει σήμερα Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές τηρούν επιφυλακτική στάση ενόψει της αυριανής απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια. Ο Γενικός Δείκτης κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,07% στις 2.033,69 μονάδες, με τον τζίρο να φτάνει τα 15,5 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική αγορά συμπορεύεται με τις ευρωπαϊκές, ενώ στο προσκήνιο παραμένουν εταιρικά νέα και οικονομικά αποτελέσματα που δίνουν επιλεκτική ώθηση σε μετοχές. Σημαντική κίνηση αναμένεται και από τη σημερινή δημοπρασία ελληνικού ομολόγου 3,625% (2035) ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Στους επιμέρους δείκτες, οι τράπεζες κινούνται μικτά: Eurobank +0,84%, Alpha Bank -0,79%, ΕΤΕ -0,58%, ενώ στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση κερδίζουν ΔΕΗ, Σαράντης και Τιτάν. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζουν ΑΔΜΗΕ και Ελλάκτωρ, με ΟΛΠ να χάνει έδαφος.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν συγκρατημένες, με τον δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί 0,07%, καθώς η αγορά αναμένει τις αποφάσεις της Fed και τις αξιολογήσεις της Moody’s για το ελληνικό χρέος.

