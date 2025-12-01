Χρηματιστήριο: Με ήπιες απώλειες ξεκινά ο Δεκέμβριος

Με συγκρατημένες κινήσεις άνοιξε ο Δεκέμβριος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά ακολουθεί το υποτονικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι επενδυτές στρέφουν ήδη το ενδιαφέρον τους στο Λονδίνο, όπου σήμερα ξεκινά το διήμερο συνέδριο που συνδιοργανώνουν η ΕΧΑΕ και η Morgan Stanley, με τη συμμετοχή 42 εισηγμένων εταιρειών. Το συνέδριο θα παρακολουθήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινούνταν στις 2.081,83 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφωνόταν στα 9,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρούσε κατά 0,08%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινούνταν επίσης πτωτικά, με απώλειες 0,12%.

Στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραφαν η ΕΥΔΑΠ (+0,82%), η Πειραιώς (+0,62%), η Lamda Development (+0,57%) και ο ΟΛΠ (+0,55%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονταν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,34%), της Aktor (-0,86%) και της Optima Bank (-0,65%).

Συνολικά, στο ταμπλό ανοδικά κινούνταν 46 μετοχές, 36 υποχωρούσαν και 12 παρέμεναν αμετάβλητες. Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν οι μετοχές Νάκας (+8,15%) και Minerva (+3,89%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραφαν οι μετοχές Χαϊδεμένος (-4,67%) και ΟΛΘ (-2,59%).

