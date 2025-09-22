Χρηματιστήριο: Μικρές απώλειες στην έναρξη της συνεδρίασης

Με μικρές απώλειες ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει κάμψη κατά -0,50% και να διαμορφώνεται στις 2.020,23 μονάδες, χάνοντας περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.030,46 μονάδες).

Η ελληνική αγορά, η οποία τον τελευταίο καιρό κινείται πλάγια, παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα στενό εύρος μεταξύ 2.000 και 2.060 μονάδων. Η εικόνα αυτή έρχεται παρά το εντυπωσιακό ράλι από τις αρχές του 2025, που ξεπερνά το +38%, ενώ ο Σεπτέμβριος, κατά παράδοση, είναι μήνας με αρνητική πορεία.

Το ημερήσιο εύρος διακύμανσης εκτείνεται σε 12 μονάδες (από 2.020,00 έως 2.032,08 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται περίπου στα 7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,7 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

