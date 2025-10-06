Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας

Η αγορά σταθεροποιείται στα επίπεδα των 2.070 μονάδων, ενώ οι επενδυτές προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις εν αναμονή της απόφασης του FTSE Russell.

06 Οκτ. 2025 11:24
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τη Δευτέρα με νευρικότητα, μετά από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές επιλέγουν επιλεκτικές τοποθετήσεις και παρακολουθούν στενά τη δημόσια πρόταση της Euronext.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται σταθεροποιητικά στην περιοχή των 2.070 – 2.080 μονάδων, καταγράφοντας οριακή πτώση -0,19% και διαμορφούμενος στις 2.072,81 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης της ημέρας είναι μικρό, με τις συναλλαγές να φτάνουν τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, η Intralot υποχωρεί κατά περίπου 4%, πλησιάζοντας την τιμή της πρόσφατης ΑΜΚ (1,10 ευρώ), ενώ η ΕΧΑΕ σημειώνει πτώση 2,3% εν μέσω της δημόσιας πρότασης της Euronext με σχέση ανταλλαγής 0,05 προς 1. Αντίθετα, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επιχειρεί νέα άνοδο προς τα 3 ευρώ.

Οι τράπεζες εμφανίζουν σταθερότητα, με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει οριακή άνοδο +0,04% στις 2.397 μονάδες. Σημαντική άνοδο καταγράφουν η Eurobank (+0,34%) και η Optima Bank (+1,25%), ενώ η Τράπεζα Πειραιώς χάνει -0,24%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη σημειώνουν οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+1,3%), Jumbo (+1,1%) και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (+0,8%), ενώ αντίθετα η Helleniq Energy χάνει -1,01% και οι ΟΠΑΠ, Motor Oil και Viohalco υποχωρούν περίπου -0,6%.

Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η Intralot ξεχωρίζει αρνητικά στο -4%, ενώ πτώση σημειώνει και ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (-1,7%) λόγω των εντάσεων με την Κύπρο για το κόστος της ηλεκτρικής σύνδεσης.

Συνολικά, 54 μετοχές κινούνται ανοδικά, 33 υποχωρούν και 8 παραμένουν αμετάβλητες, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς στα 138,5 δισ. ευρώ.
