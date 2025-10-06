Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
Η αγορά σταθεροποιείται στα επίπεδα των 2.070 μονάδων, ενώ οι επενδυτές προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις εν αναμονή της απόφασης του FTSE Russell.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τη Δευτέρα με νευρικότητα, μετά από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές επιλέγουν επιλεκτικές τοποθετήσεις και παρακολουθούν στενά τη δημόσια πρόταση της Euronext.
Ο Γενικός Δείκτης κινείται σταθεροποιητικά στην περιοχή των 2.070 – 2.080 μονάδων, καταγράφοντας οριακή πτώση -0,19% και διαμορφούμενος στις 2.072,81 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης της ημέρας είναι μικρό, με τις συναλλαγές να φτάνουν τα 7,5 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό, η Intralot υποχωρεί κατά περίπου 4%, πλησιάζοντας την τιμή της πρόσφατης ΑΜΚ (1,10 ευρώ), ενώ η ΕΧΑΕ σημειώνει πτώση 2,3% εν μέσω της δημόσιας πρότασης της Euronext με σχέση ανταλλαγής 0,05 προς 1. Αντίθετα, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επιχειρεί νέα άνοδο προς τα 3 ευρώ.
Οι τράπεζες εμφανίζουν σταθερότητα, με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει οριακή άνοδο +0,04% στις 2.397 μονάδες. Σημαντική άνοδο καταγράφουν η Eurobank (+0,34%) και η Optima Bank (+1,25%), ενώ η Τράπεζα Πειραιώς χάνει -0,24%.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη σημειώνουν οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+1,3%), Jumbo (+1,1%) και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (+0,8%), ενώ αντίθετα η Helleniq Energy χάνει -1,01% και οι ΟΠΑΠ, Motor Oil και Viohalco υποχωρούν περίπου -0,6%.
Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η Intralot ξεχωρίζει αρνητικά στο -4%, ενώ πτώση σημειώνει και ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (-1,7%) λόγω των εντάσεων με την Κύπρο για το κόστος της ηλεκτρικής σύνδεσης.
Συνολικά, 54 μετοχές κινούνται ανοδικά, 33 υποχωρούν και 8 παραμένουν αμετάβλητες, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς στα 138,5 δισ. ευρώ.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News