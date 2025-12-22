Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση εν μέσω εορταστικής περιόδου
Γενικός Δείκτης στις 1.297,55 μονάδες με -0,08%, χαμηλός τζίρος και στάση αναμονής. Εναλλαγές προσήμων και προσδοκίες για Ιανουάριο.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται σε κλίμα στάσης αναμονής τις τελευταίες συνεδριάσεις του 2025, με εναλλαγές προσήμων που οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη κοντά στις 1.300 μονάδες, χωρίς όμως σταθερή υπέρβαση. Η εορταστική περίοδος συνέβαλε σε χαμηλό τζίρο, που έπεσε κάτω από τα 60 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες, με ξένους επενδυτές να αναμένουν το νέο έτος για τοποθετήσεις.
Η αφύπνιση των τραπεζικών μετοχών την προηγούμενη εβδομάδα ώθησε τον δείκτη προς τις 1.300 μονάδες, αλλά η υπέρβαση διήρκεσε μόνο μία συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας κλίμα συντήρησης δυνάμεων.
Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης (22 Δεκεμβρίου 2025):
- Γενικός Δείκτης: 1.297,55 μονάδες (-0,08%).
- FTSE Large Cap (υψηλής κεφαλαιοποίησης): -0,13%.
- FTSE Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης): +0,11%.
- Τραπεζικός κλαδικός δείκτης: -0,4%.
Ισορροπία επικρατεί στο ισοζύγιο ανοδικών/πτωτικών μετοχών, με 27 ανοδικές και 21 πτωτικές.
