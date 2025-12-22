Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση εν μέσω εορταστικής περιόδου

Η αφύπνιση των τραπεζικών μετοχών την προηγούμενη εβδομάδα ώθησε τον δείκτη προς τις 1.300 μονάδες, αλλά η υπέρβαση διήρκεσε μόνο μία συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας κλίμα συντήρησης δυνάμεων.

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης (22 Δεκεμβρίου 2025):

Γενικός Δείκτης : 1.297,55 μονάδες (-0,08%).

: 1.297,55 μονάδες (-0,08%). FTSE Large Cap (υψηλής κεφαλαιοποίησης): -0,13%.

(υψηλής κεφαλαιοποίησης): -0,13%. FTSE Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης): +0,11%.

(μεσαίας κεφαλαιοποίησης): +0,11%. Τραπεζικός κλαδικός δείκτης: -0,4%.

Ισορροπία επικρατεί στο ισοζύγιο ανοδικών/πτωτικών μετοχών, με 27 ανοδικές και 21 πτωτικές.