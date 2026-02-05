Χρηματιστήριο: Προσωρινή διάσπαση των 2.400 μονάδων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών άνοιξε τη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2026 με βαρύ κλίμα και διέσπασε καθοδικά –έστω και προσωρινά– τις 2.400 μονάδες, επίπεδο που είχε να δει από το 2008. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τις 2.380 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες κοντά στο 1%.

Η πίεση ήρθε κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο, που δέχθηκε τις ισχυρότερες ρευστοποιήσεις: η Alpha Bank υποχώρησε πάνω από 2%, η Εθνική Τράπεζα έχασε 1,40%, η Eurobank 1,29% και η Πειραιώς 1,54%.

Παρά την αρχική βουτιά, καθώς περνούσε η ώρα το ταμπλό άρχισε να «μαζεύει». Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε στις 2.391 μονάδες, περιορίζοντας τις απώλειες στο 0,64%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν:

Metlen επανήλθε πάνω από τα 45,22 ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε οριακά στα 34,70 ευρώ

ΔΕΗ έχασε 1,17% και διαμορφώθηκε στα 20,24 ευρώ

Coca-Cola HBC κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητη (-0,17%) στα 48,72 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 18,2 δισ. ευρώ

Στο θετικό πεδίο βρέθηκε η Lamda Development, που συνέχισε την ανοδική της πορεία (+1%) και προσέγγισε τα υψηλά 52 εβδομάδων στα 7,52 ευρώ.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil (-1,95%), ο ΟΤΕ (-1%) και ο ΟΠΑΠ (-0,50%), με τον τελευταίο να βρίσκεται στο επίκεντρο ενόψει της δέσμευσης μετοχών για τη συμφωνία με την Allwyn. Στο θετικό πεδίο κατάφεραν να περάσουν και τα ΕΛΠΕ.

