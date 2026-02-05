Χρηματιστήριο: Προσωρινή διάσπαση των 2.400 μονάδων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διέσπασε τις 2.400 μονάδες. Οι Τράπεζες στο επίκεντρο πιέσεων.

Χρηματιστήριο: Προσωρινή διάσπαση των 2.400 μονάδων
05 Φεβ. 2026 11:20
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών άνοιξε τη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2026 με βαρύ κλίμα και διέσπασε καθοδικά –έστω και προσωρινά– τις 2.400 μονάδες, επίπεδο που είχε να δει από το 2008. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τις 2.380 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες κοντά στο 1%.

Η πίεση ήρθε κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο, που δέχθηκε τις ισχυρότερες ρευστοποιήσεις: η Alpha Bank υποχώρησε πάνω από 2%, η Εθνική Τράπεζα έχασε 1,40%, η Eurobank 1,29% και η Πειραιώς 1,54%.

Παρά την αρχική βουτιά, καθώς περνούσε η ώρα το ταμπλό άρχισε να «μαζεύει». Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε στις 2.391 μονάδες, περιορίζοντας τις απώλειες στο 0,64%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν:

  • Metlen επανήλθε πάνω από τα 45,22 ευρώ
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε οριακά στα 34,70 ευρώ
  • ΔΕΗ έχασε 1,17% και διαμορφώθηκε στα 20,24 ευρώ
  • Coca-Cola HBC κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητη (-0,17%) στα 48,72 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 18,2 δισ. ευρώ

Στο θετικό πεδίο βρέθηκε η Lamda Development, που συνέχισε την ανοδική της πορεία (+1%) και προσέγγισε τα υψηλά 52 εβδομάδων στα 7,52 ευρώ.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil (-1,95%), ο ΟΤΕ (-1%) και ο ΟΠΑΠ (-0,50%), με τον τελευταίο να βρίσκεται στο επίκεντρο ενόψει της δέσμευσης μετοχών για τη συμφωνία με την Allwyn. Στο θετικό πεδίο κατάφεραν να περάσουν και τα ΕΛΠΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:10 Ύδρα: Η αρχόντισσα του Σαρωνικού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ