Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: Τρεις προσκλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ενισχύσεις από 5.000 έως 120.000 ευρώ, εκσυγχρονισμός, καινοτομία και εξωστρέφεια

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: Τρεις προσκλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15 Ιαν. 2026 20:00
Pelop News

Τρεις νέες και ιδιαίτερα σημαντικές προσκλήσεις χρηματοδότησης ενεργοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», ενισχύοντας ουσιαστικά τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις –πολύ μικρές, μικρές και ατομικές– που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια με αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα. Κεντρικοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και η ενσωμάτωση καινοτομίας και πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κοινή και για τις τρεις υποδράσεις και ξεκινά στις 10 Φεβρουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 7η Απριλίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η πρώτη υποδράση αφορά τις «Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων» και διαθέτει δημόσια δαπάνη ύψους 2 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται επενδυτικά έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000 έως 10.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες επιστήμονες να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τους.

Η δεύτερη υποδράση, με τίτλο «Μικρές Επενδύσεις», αποτελεί τη μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό, με συνολική δημόσια δαπάνη 18 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000 έως 40.000 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά μικρής κλίμακας επενδυτικά σχέδια με άμεσο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η τρίτη υποδράση αφορά τις «Μεσαίες Επενδύσεις» και διαθέτει προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται επενδυτικά έργα από 40.001 έως 120.000 ευρώ, απευθυνόμενα σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού.

Και στις τρεις περιπτώσεις, η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική, ενώ κάθε δικαιούχος (ανά ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο πρότασης. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε δύο έτη, με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Πάτρα, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες και υποστήριξη στους δυνητικούς δικαιούχους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:00 Καρναβάλι 2026: Οι αφίσες της φετινής διοργάνωσης
21:51 Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο
21:40 Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη
21:31 Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς
21:21 Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ
21:07 Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!
21:00 Φως στην πρόσφατη Ιστορία της Πάτρας: Εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»
20:51 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση
20:41 Τραμπ: Τον «συγκράτησαν» Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν για να μην επιτεθεί στο Ιράν
20:31 Έκδοση στη Γαλλία της Κύπριας «βασίλισσας» της απάτης με μαμούθ κρυπτονομίσματα
20:20 ΗΠΑ: Νέο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ΒΙΝΤΕΟ
20:08 «Δεν ήθελε καθόλου να συναναστρέφεται με τον πατέρα της», αποκάλυψη για την εξαφανισμένη Λόρα από φίλη της
20:00 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: Τρεις προσκλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
19:50 Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ, άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες λόγω γρίπης σε μία εβδομάδα
19:41 Πέθανε ο πρώην νομάρχης Φθιώτιδας και βουλευτής ΝΔ Θανάσης Χειμάρας
19:31 «Υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων, αυριανών δολοφόνων», συγκλονιστική καταγγελία από την αδελφή του 17χρονου στις Σέρρες
19:21 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις
19:10 Αρβανιτοπούλου: «Κύλησε ιδανικά ο Α΄ γύρος, στόχος της Παναχαϊκής η άνοδος»
19:00 Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025
18:50 «Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», ο Μάριος νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ