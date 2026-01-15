Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: Τρεις προσκλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τρεις νέες και ιδιαίτερα σημαντικές προσκλήσεις χρηματοδότησης ενεργοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», ενισχύοντας ουσιαστικά τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις –πολύ μικρές, μικρές και ατομικές– που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια με αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα. Κεντρικοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και η ενσωμάτωση καινοτομίας και πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κοινή και για τις τρεις υποδράσεις και ξεκινά στις 10 Φεβρουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 7η Απριλίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η πρώτη υποδράση αφορά τις «Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων» και διαθέτει δημόσια δαπάνη ύψους 2 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται επενδυτικά έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000 έως 10.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες επιστήμονες να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τους.

Η δεύτερη υποδράση, με τίτλο «Μικρές Επενδύσεις», αποτελεί τη μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό, με συνολική δημόσια δαπάνη 18 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000 έως 40.000 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά μικρής κλίμακας επενδυτικά σχέδια με άμεσο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η τρίτη υποδράση αφορά τις «Μεσαίες Επενδύσεις» και διαθέτει προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται επενδυτικά έργα από 40.001 έως 120.000 ευρώ, απευθυνόμενα σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού.

Και στις τρεις περιπτώσεις, η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική, ενώ κάθε δικαιούχος (ανά ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο πρότασης. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε δύο έτη, με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Πάτρα, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες και υποστήριξη στους δυνητικούς δικαιούχους.

