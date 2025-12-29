Christmas Project 2025: Δημιουργία παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ από το Safety Project

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη δράση αλληλεγγύης και προσφοράς υλοποιεί φέτος ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Safety Project, στο πλαίσιο του Christmas Project 2025, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου PLAY ROOM (παιδότοπου) εντός της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Η μεγάλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:30 το πρωί, στον χώρο του Νοσοκομείου, παρουσία φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Την πρωτοβουλία στηρίζει με την αιγίδα της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναγνωρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα του έργου του Safety Project.

Ένας παιδότοπος για τα παιδιά που νοσηλεύονται

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός φιλικού, ασφαλούς και δημιουργικού χώρου παιχνιδιού, που θα προσφέρει στιγμές χαράς, ξεγνοιασιάς και ψυχολογικής ενδυνάμωσης στα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική.

Ανήμερα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του PLAY ROOM, ενώ θα διανεμηθούν και χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Εντυπωσιακή έναρξη με τη 6η ΕΜΑΚ

Η γιορτή θα ξεκινήσει με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο: άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ, ντυμένοι ξωτικά και Άγιος Βασίλης, θα κατέβουν με σχοινιά και θα εμφανιστούν έξω από τα παράθυρα της Παιδιατρικής Κλινικής, χαρίζοντας χαμόγελα και μοναδικές στιγμές στα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Το Christmas Project 2025 αποτελεί ακόμη μία δράση κοινωνικής ευθύνης του Safety Project, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία φορέων, εθελοντών και θεσμών μπορεί να κάνει τη διαφορά εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

