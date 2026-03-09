Χριστοδουλίδης: «Ό,τι κι αν φέρει η Τουρκία στην Κύπρο, παραμένει κατοχική δύναμη»

Σαφές μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ανακοίνωση της Άγκυρας για αποστολή έξι μαχητικών F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου. Όπως ανέφερε, όποια κίνηση κι αν γίνει από τουρκικής πλευράς, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη.

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας στάλθηκαν στα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση εντάσσεται σε μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και την προστασία στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν επίσης ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να προχωρήσει και σε πρόσθετα μέτρα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στις δηλώσεις του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμη ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί και ευρωπαϊκή υπόθεση, κάνοντας λόγο για συλλογική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με κυπριακά και ελληνικά μέσα, ο Κύπριος πρόεδρος συνέδεσε την τουρκική κίνηση με το μήνυμα που έχει σταλεί από την Ευρώπη για τον ρόλο της στην ασφάλεια του νησιού.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες πριν από την τριμερή συνάντηση που έχει στην Πάφο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια συγκυρία αυξημένης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ενώ ευρωπαϊκές δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους γύρω από την Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε επίσης δημόσια τους Ευρωπαίους εταίρους για την άμεση ανταπόκριση και τη στρατιωτική συνδρομή προς το νησί, τονίζοντας ότι αυτή η στάση μπορεί να λειτουργήσει ως έμπρακτη απόδειξη της ανάγκης για ενίσχυση της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες για ενδεχόμενες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Κύπρο, δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο και γνωστοποίησε ότι είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Παράλληλα, για το ζήτημα των καταφυγίων, παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει βήματα αλλά σημείωσε πως η σημερινή εικόνα δεν κρίνεται επαρκής, προαναγγέλλοντας νέες αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο.

