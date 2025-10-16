Χριστόπουλος στον peloponnisos FM 103.9: «Κάναμε ανανέωση, βάρος στα νέα παιδιά»

16 Οκτ. 2025 19:53
Pelop News

Δυο μέρες πριν από την έναρξη της Α2 Εθνικής, ο τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Ερμή Γιώργος Χριστόπουλος, μίλησε στον peloponnisos FM 103,9 για τους φετινούς στόχους.

«Λόγω απωλειών βασικών παικτών (κεντρικός, πασαδόρος, ακραίος), η ομάδα εστιάζει στη νεολαία και στην ενσωμάτωση νέων παικτών» είπε μεταξύ άλλων ο πατρινός τεχνικός ο οποίος  αναφέρθηκε και στον Σαββατιάτικο ντέρμπι με τον ΑΟ Αιγιαλέων για την πρεμιέρα.

Ακούστε αναλυτικά:
