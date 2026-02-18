Χρήστος Μάστορας: Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε η δίκη του – Για ποιο λόγο

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο, όπως και ο αστυνομικός που είναι μάρτυρας στην υπόθεση.

Χρήστος Μάστορας: Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε η δίκη του - Για ποιο λόγο
18 Φεβ. 2026 15:50
Pelop News

Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε σήμερα από το αρμόδιο δικαστήριο η δίκη του Χρήστου Μάστορα για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η δίκη αναβλήθηκε αορίστως λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιοριστεί εκ νέου από την Εισαγγελία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο, όπως και ο αστυνομικός που είναι μάρτυρας στην υπόθεση.

Σε δήλωσή του μετά την αναβολή, ο καλλιτέχνης ανέφερε:
«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ήθελα να γίνει η δίκη. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Χρήστος Μάστορας είχε συλληφθεί τα ξημερώματα Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνα, όταν σε μπλόκο της Τροχαίας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αν και ήταν τρίτος στη σειρά για έλεγχο, αρχικά δεν σταμάτησε. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν δεύτερο μπλόκο στην Πλατεία Ομονοίας, όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η σύντροφός του και μία φίλη της.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ποσοστό αλκοόλ 0,83 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25.

Οι ισχυρισμοί και οι πιθανές ποινές

Όταν οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μέσω του συνηγόρου του φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών στο πρώτο μπλόκο, σημειώνοντας πως αν ήθελε να διαφύγει, δεν θα σταματούσε στο δεύτερο έλεγχο στην Ομόνοια.

Αντίθετα, εμφανίζεται να αποδέχεται την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Για το συγκεκριμένο αδίκημα, σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών, διοικητικό πρόστιμο, χρηματική ποινή και αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τραγουδιστής παραδέχθηκε πως «το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος», επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:22 Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας ως συνεργός στη δολοφονία του ισοβίτη
16:14 Κικίλιας: Σε εξέλιξη οι έρευνες για το ναυάγιο στη Χίο
16:06 Μπενίτεθ: Οι παίκτες δεν πρόκειται να παίξουν καλύτερα υπό πίεση, συναντήσαμε περισσότερα προβλήματα από όσα αναμέναμε
15:58 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πυκνότητα σε παρόντες και απόντες στην πίτα της Νομαρχιακής
15:50 Χρήστος Μάστορας: Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε η δίκη του – Για ποιο λόγο
15:42 Τελειώνει η υπομονή του Τραμπ με το Ιράν – Σκέψεις ακόμα και για άμεση στρατιωτική επιχείρηση
15:34 Πάτρα: 22χρονος έχασε 15.000 ευρώ από τηλεφωνική απάτη με «μαϊμού» τεχνικό της Microsoft
15:25 Παρέμβαση Γ. Παπανδρέου για την κατάρρευση στην Πατρών–Τριπόλεως: Ζητά μόνιμες λύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα
15:17 Πατρινό Καρναβάλι: Ποιοι djs θα παίξουν στις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου
15:08 Η Mladina, η Ελλάδα και η ελευθερία της έκφρασης.   Πόσες καταδίκες χρειάζονται για να ξυπνήσουμε;
15:00 Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια – Θετικός για το Ξενόγλωσσο Τμήμα Ιατρικής
14:59 Πανδαισία μπάσκετ στο Promitheas Park με τουρνουά 3×3 και Final-8 Rising Stars
14:57 Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σε φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά
14:49 Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Στα εγκληματολογικά το καμένο όχημα – Νέα δεδομένα στις έρευνες
14:46 Πάτρα: Ούτε σταγόνα νερού στην Ακτή Δυμαίων μετά από μέρες ΦΩΤΟ
14:44 Κουτσούμπας: «Η Καισαριανή να διδάσκεται στα σχολεία» – Παρεμβάσεις για Βιολάντα και πολιτικές εξελίξεις
14:40 Βουλγαρία: Στις 19 Απριλίου οι όγδοες πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε πέντε χρόνια
14:37 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 θυμάτων – Προθεσμίες για εργαστήρια και πραγματογνώμονες, αντιδράσεις συγγενών
14:31 Έρευνα για τα «μαϊμού» επιδόματα ΟΠΕΚΑ και πιθανές επιστροφές χρημάτων – Πολιτικές προεκτάσεις στην υπόθεση
14:26 Συναγερμός στην Ευελπίδων: Κρατούμενος φέρεται να απέδρασε από τα δικαστήρια ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ