Χρήστος Μάστορας: Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε η δίκη του – Για ποιο λόγο

Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε σήμερα από το αρμόδιο δικαστήριο η δίκη του Χρήστου Μάστορα για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η δίκη αναβλήθηκε αορίστως λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιοριστεί εκ νέου από την Εισαγγελία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο, όπως και ο αστυνομικός που είναι μάρτυρας στην υπόθεση.

Σε δήλωσή του μετά την αναβολή, ο καλλιτέχνης ανέφερε:

«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ήθελα να γίνει η δίκη. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Χρήστος Μάστορας είχε συλληφθεί τα ξημερώματα Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνα, όταν σε μπλόκο της Τροχαίας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αν και ήταν τρίτος στη σειρά για έλεγχο, αρχικά δεν σταμάτησε. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν δεύτερο μπλόκο στην Πλατεία Ομονοίας, όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η σύντροφός του και μία φίλη της.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ποσοστό αλκοόλ 0,83 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25.

Οι ισχυρισμοί και οι πιθανές ποινές

Όταν οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μέσω του συνηγόρου του φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών στο πρώτο μπλόκο, σημειώνοντας πως αν ήθελε να διαφύγει, δεν θα σταματούσε στο δεύτερο έλεγχο στην Ομόνοια.

Αντίθετα, εμφανίζεται να αποδέχεται την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Για το συγκεκριμένο αδίκημα, σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών, διοικητικό πρόστιμο, χρηματική ποινή και αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τραγουδιστής παραδέχθηκε πως «το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος», επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του.