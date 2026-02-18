Χρήστος Μαυρίκης: Γιατί αναβλήθηκε και πάλι η δίκη του

Είναι δε σε κατ’ οίκον περιορισμό (βραχιολάκι), όρος που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.

18 Φεβ. 2026 18:40
Pelop News

Για τις 23 Απριλίου 2026 αναβλήθηκε σήμερα (18/2/2026) η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, ο οποίος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων μετά τη σύλληψή του στο σπίτι του στα Σπάτα.

Αιγύπτιος κρατούμενος το ‘σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει ο άνθρωπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον διαπληκτισμό το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης πέρασε μάλιστα χθες όλο το βράδυ στα κρατητήρια. Είναι δε σε κατ’ οίκον περιορισμό (βραχιολάκι), όρος που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.

Σε βάρος του Μαυρίκη η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έχει ασκήσει δίωξη για:

-παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης,
-άσκοπους πυροβολισμούς,

-παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και
-παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Πλέον μετα την αναβολη της δίκης του ο Μαυρίκης επιστρέφει σπίτι του αλλα σε κατ’ οίκον περιορισμό για την υπόθεση της δωροδοκίας δικαστή.

