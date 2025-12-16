Χριστούγεννα 2025: Ακριβότερο το φετιμό εορταστικό τραπέζι

Αισθητά υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι το φετινό εορταστικό τραπέζι για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2025, με το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ) να καταγράφει αύξηση 16-20%.

Βάσει των τιμών που καταγράφηκαν στην αγορά της Αθήνας, το συνολικό κόστος για ένα τυπικό τραπέζι τετραμελούς οικογένειας ανέρχεται σε 186,85 ευρώ, έναντι 156 ευρώ περίπου πέρσι, δηλαδή περίπου 46,71 ευρώ ανά άτομο. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται επιπλέον έξοδα όπως λάδι, αυγά, λεμόνια, ρεύμα ή στολίδια, που εκτιμώνται σε επιπλέον 10 ευρώ.

Η αύξηση συνεχίζει την ανοδική τάση των τελευταίων ετών, με το κόστος να έχει υπερδιπλασιαστεί από την προ πανδημίας εποχή (81,42 ευρώ το 2019-2020 σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία ΙΕΛΚΑ).

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Η έρευνα του ΙΝΚΑ εντοπίζει σημαντικές αυξήσεις σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων που πρωταγωνιστούν στο γιορτινό τραπέζι:

Το μοσχάρι καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, με τιμές που φτάνουν έως και 55% υψηλότερες σε βάθος διετίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει τα 17-20 ευρώ το κιλό.

καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, με τιμές που φτάνουν έως και 55% υψηλότερες σε βάθος διετίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει τα 17-20 ευρώ το κιλό. Τα αμνοερίφια διαμορφώνονται στα 13-14 ευρώ το κιλό (από 9-11 ευρώ το 2024).

διαμορφώνονται στα 13-14 ευρώ το κιλό (από 9-11 ευρώ το 2024). Το χοιρινό φτάνει τα 6-6,50 ευρώ το κιλό (από 4-5,50 ευρώ πέρσι), χάνοντας τον χαρακτήρα της οικονομικής εναλλακτικής.

φτάνει τα 6-6,50 ευρώ το κιλό (από 4-5,50 ευρώ πέρσι), χάνοντας τον χαρακτήρα της οικονομικής εναλλακτικής. Η νωπή γαλοπούλα παραμένει σταθερή στα 11-13 ευρώ το κιλό, χάρη στη μειωμένη ζήτηση πέρσι.

παραμένει σταθερή στα 11-13 ευρώ το κιλό, χάρη στη μειωμένη ζήτηση πέρσι. Το κοτόπουλο διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στα 3,50 ευρώ το κιλό.

Στα γλυκά και συνοδευτικά:

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες κυμαίνονται στα 18 ευρώ το κιλό, με αύξηση 10-15%.

Οι ξηροί καρποί γίνονται είδος πολυτελείας, με αυξήσεις έως 67% σε αμύγδαλα και 25% σε φουντούκια.

Αυξήσεις παρατηρούνται και σε λαχανικά, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τιμών παραγωγού και ραφιού.

Οι καταναλωτές προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, προτιμώντας οικονομικότερες επιλογές όπως κοτόπουλο ή χοιρινό αντί για γαλοπούλα και μοσχάρι, μειώνοντας ποσότητες γλυκών ή επιλέγοντας απλούστερες συνταγές.

