Χριστούγεννα με τέτοια εικόνα;

Στο τέρμα της οδού Βύρωνος , κοντά στην οδό Βορείου Ηπείρου, υπάρχει μία πολύ μικρή πλατεία, την οποία έχουν σχεδόν «σκεπάσει» σοροί από σκουπίδια, όπου μεταξύ άλλων βλέπουμε και πεταμένους καναπέδες.

Αυτή η εικόνα είναι τουλάχιστον πέντε μέρες και είναι κρίμα οι περίοικοι να κάνουν Χριστούγεννα με τέτοια δεδομένα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

