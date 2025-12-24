Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη μαθητών και μελών πολιτιστικών συλλόγων στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα κάλαντα ερμήνευσαν μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, καθώς και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης», μεταφέροντας γιορτινές μελωδίες και ευχές στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα μαζί με την οικογένειά του, τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη και τα παιδιά τους, Σοφία, Κωνσταντίνο και Δάφνη, σε μια συμβολική στιγμή πριν από τα Χριστούγεννα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και χαλαρό κλίμα, με ανταλλαγή ευχών και φωτογραφικά στιγμιότυπα, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εορταστικής παράδοσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

