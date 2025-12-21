Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις Πελετίδη σε ιδρύματα για ευχές

Το πρόγραμμα των επισκέψεων του Κώστα Πελετίδη στα ιδρύματα της πόλης αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί, αύριο Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, Ιδρύματα της Πάτρας και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και θ’ ανταλλάξει ευχές με τους εργαζόμενους, τις διοικήσεις και τους φιλοξενούμενους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τις επισκέψεις θα συνοδεύει και η Μπάντα του Δήμου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:

 10 π.μ. ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ   (Πλ. Παντοκράτορος)

  • 10:30 π.μ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ( Κορύλλων 2 )
  • 11 π.μ. ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ   (Κων/νου Παλαιολόγου 29)
  • 11:30 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
  • 12:15 μ.μ.    ΜΕΡΙΜΝΑ   (Άλσος Γηροκομείου)
  • 1 μ.μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ  ΟΙΚΟΣ  ΕΥΓΗΡΙΑΣ  (Π. Κωνσταντοπούλου 11)
  • 15 μ.μ. ΑΓΙΑ  ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ  (Αγίας  Σκέπης  3 ).

 

 

