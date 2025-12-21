Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τον Σπάρτακο
Χαμόγελα, δώρα και πολλές εκπλήξεις στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε από τον Σπάρτακο στις εγκαταστάσεις στίβου στου Λαδόπουλου.
Διανύουμε ήδη ημέρες εορτών και ο Σπάρτακος διοργάνωσε μια πολύ όμορφη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο προπονητήριο στίβου στου Λαδόπουλου. Το «παρών» έδωσαν οι μικροί αθλητές και αθλήτριες, οι γονείς τους και φυσικά το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση του συλλόγου. «Νιώσαμε μεγάλη χαρά και δώσαμε πολλά, πολλά χαμόγελα από τους μικρούς μας αθλητές», σχολίασαν οι άνθρωποι του Σπάρτακου.
