Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τον Σπάρτακο

Διανύουμε ήδη ημέρες εορτών και ο Σπάρτακος διοργάνωσε μια πολύ όμορφη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο προπονητήριο στίβου στου Λαδόπουλου. Το «παρών» έδωσαν οι μικροί αθλητές και αθλήτριες, οι γονείς τους και φυσικά το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση του συλλόγου. «Νιώσαμε μεγάλη χαρά και δώσαμε πολλά, πολλά χαμόγελα από τους μικρούς μας αθλητές», σχολίασαν οι άνθρωποι του Σπάρτακου.

