Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με κάλαντα από το Χριστοδούλειο Ίδρυμα

Σε ζεστό εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, με ανταλλαγή ευχών από στελέχη και εργαζόμενους του κόμματος και με τα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος να λένε τα κάλαντα.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με κάλαντα από το Χριστοδούλειο Ίδρυμα
22 Δεκ. 2025 11:58
Pelop News

Γιορτινή εκδήλωση με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέα Δημοκρατία, όπου στελέχη και εργαζόμενοι του κόμματος αντάλλαξαν ευχές ενόψει των εορτών. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσαν τα κάλαντα που είπαν τα παιδιά του Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα ζεστό και ανθρώπινο τόνο στη συνάντηση.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Νίκος Παπουτσής, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Χάρης Χατζηχαραλάμπους, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, τα μέλη του Διαγραμματειακού, καθώς και το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με κάλαντα από το Χριστοδούλειο Ίδρυμα

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με κάλαντα από το Χριστοδούλειο Ίδρυμα

Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Σκρέκας τους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του κόμματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καθημερινής τους προσπάθειας και της στήριξης που παρέχουν σε κάθε περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος, καθώς και στη διοίκησή του, ευχαριστώντας τους για την παρουσία και το έργο που επιτελούν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Σμυρλής αναφέρθηκε στις κομματικές διαδικασίες της χρονιάς που ολοκληρώνεται, επισημαίνοντας την επιτυχή διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών και την εγγραφή περισσότερων από 120.000 νέων μελών. Όπως τόνισε, η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συστηματική εργασία και τη συμβολή των στελεχών και των εργαζομένων του κόμματος σε όλη τη χώρα.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με κάλαντα από το Χριστοδούλειο Ίδρυμα

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με κάλαντα από το Χριστοδούλειο Ίδρυμα

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις οργανωτικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου, με τα προσυνέδρια και το Συνέδριο του κόμματος μέσα στο 2026, θέτοντας ως στόχο την περαιτέρω ενεργοποίηση των πολιτών και την προετοιμασία ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές για καλά Χριστούγεννα και μια δημιουργική νέα χρονιά, με υγεία και αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
12:36 Απολογισμός και ξεκούραση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ