Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με κάλαντα από το Χριστοδούλειο Ίδρυμα

Γιορτινή εκδήλωση με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέα Δημοκρατία, όπου στελέχη και εργαζόμενοι του κόμματος αντάλλαξαν ευχές ενόψει των εορτών. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσαν τα κάλαντα που είπαν τα παιδιά του Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα ζεστό και ανθρώπινο τόνο στη συνάντηση.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Νίκος Παπουτσής, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Χάρης Χατζηχαραλάμπους, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, τα μέλη του Διαγραμματειακού, καθώς και το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Σκρέκας τους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του κόμματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καθημερινής τους προσπάθειας και της στήριξης που παρέχουν σε κάθε περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος, καθώς και στη διοίκησή του, ευχαριστώντας τους για την παρουσία και το έργο που επιτελούν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Σμυρλής αναφέρθηκε στις κομματικές διαδικασίες της χρονιάς που ολοκληρώνεται, επισημαίνοντας την επιτυχή διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών και την εγγραφή περισσότερων από 120.000 νέων μελών. Όπως τόνισε, η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συστηματική εργασία και τη συμβολή των στελεχών και των εργαζομένων του κόμματος σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις οργανωτικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου, με τα προσυνέδρια και το Συνέδριο του κόμματος μέσα στο 2026, θέτοντας ως στόχο την περαιτέρω ενεργοποίηση των πολιτών και την προετοιμασία ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές για καλά Χριστούγεννα και μια δημιουργική νέα χρονιά, με υγεία και αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



