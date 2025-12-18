Χριστουγεννιάτικο τουρνουά Κ14 από την ΕΣΠΕΠ

Η ΕΣΠΕΠ στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΠΕ, διοργανώνει το Χριστουγεννιάτικο τουρνουά Beach Volley Κ-14 για παιδιά με έτος γέννησης 2013 και μετά, σε συνεργασία με τον τοπικό συνεργάτη του τμήματος ανάπτυξης της ΕΟΠΕ για το beach volley στην Πάτρα, Γιάννη Πετρόπουλο.

Σκοπός του τουρνουά είναι η γνωριμία με το άθλημα και την αναγνώριση ταλέντων για το μέλλον του αναπτυξιακού προγράμματος.

Το τουρνουά θα διοργανωθεί στις 26 Δεκεμβρίου 2025 στα γήπεδα ΚΟΝΑΝ, στα Δεμένικα.

Οσοι ενδιαφέρονται για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία της ΕΣΠΕΠ ή στον προπονητή Γιάννη Πετρόπουλο.

