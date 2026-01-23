Χρυσανθακοπούλου: «Στόχος μας η 1η θέση στο πρωτάθλημα»

Στην τελική ευθεία έχει η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας βολει της Παναχαϊκής ενόψει του Κυριακάτικου εντός έδρας αγώνα με τον Απόλλωνα για την 13η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ, όπου θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει αήττητη.

Δηλώσεις για τον αγώνα, αλλά και τους φετινούς στόχους έκανε το λίμπερο της ομάδας Ιωάννα Χρυσανθακοπούλου η οποία τόνισε: «Η ομάδα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος και είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι, καθώς αυτό αποτελούσε το πρώτο κομμάτι του στόχου μας από την αρχή της σεζόν. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι και να αφήνουμε πίσω μας κακές εμφανίσεις ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Όσο περνάει ο καιρός, πρέπει να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένες, ώστε να είμαστε έτοιμες όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη θέση και να περάσουμε στα μπαράζ ανόδου. Πιστεύω πως με το σύνολο και τη διάθεση που διαθέτουμε, έχουμε πολλές πιθανότητες να πετύχουμε τον στόχο μας».

