Χρυσές Σφαίρες 2026: Ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες, νέα κατηγορία

Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026.

08 Δεκ. 2025 10:21
Pelop News

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, γίνονται γνωστές οι υποψηφιότητες για την 83η διοργάνωση των Χρυσών Σφαιρών, σηματοδοτώντας την έναρξη της σεζόν βραβείων για κινηματογράφο και τηλεόραση. Η εκδήλωση ξεκινά στις 08:15 τοπική ώρα στις ΗΠΑ (15:15 ώρα Ελλάδας), με ζωντανή μετάδοση μέσω των πλατφορμών CBSNews.com, YouTube και TikTok του CBS News. Στις 15:30 ακολουθεί η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων για έντεκα αποκλειστικές κατηγορίες στην εκπομπή CBS Mornings, διαθέσιμη και στο Paramount+.

Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν από τους ηθοποιούς Marlon Wayans και Skye P. Marshall, οι οποίοι θα καλύψουν συνολικά 28 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου εισαγωγής για «Καλύτερο Podcast». Η νέα αυτή κατηγορία, πρώτη σε μεγάλη διοργάνωση βραβείων, αναγνωρίζει την ανάπτυξη του μέσου και περιλαμβάνει επιλέξιμα προγράμματα όπως το The Joe Rogan Experience, το Call Her Daddy και το The Megyn Kelly Show, από σύνολο 25 podcasts.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι οι Χρυσές Σφαίρες επεκτείνονται πλέον πέρα από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, τιμώντας και τα podcasts ως σύγχρονη μορφή αφήγησης. Οι πλήρεις λίστες υποψηφίων θα δημοσιευθούν άμεσα στον ιστότοπο goldenglobes.com και στα κοινωνικά δίκτυα της διοργάνωσης.

Η κύρια τελετή απονομής έχει οριστεί για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00 τοπική ώρα (03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), από το ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς. Η εκπομπή θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και θα είναι διαθέσιμη σε streaming μέσω Paramount+ στις ΗΠΑ. Η φετινή διοργάνωση μεταφέρεται στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου, λόγω προγραμματιστικών αλλαγών, και θα παρουσιαστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την κωμικό Nikki Glaser, η οποία έλαβε επαίνους για την περσινή της εμφάνιση.

Επιπλέον, η Έλεν Μίρεν θα βραβευθεί με το Cecil B. DeMille Award σε ειδική εκπομπή στις 8 Ιανουαρίου, ενώ η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει το Carol Burnett Award στην ίδια παραγωγή, με τίτλο Golden Eve, που θα προβληθεί στο CBS και το Paramount+.

