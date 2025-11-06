«Χρυσή βίζα»: Αλλάζει η γεωγραφία των επενδυτών, που στρέφονται

Διαφορετική είναι πλέον η προέλευση των επενδυτών από το εξωτερικό που απέκτησαν κατοικίες στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος Χρυσή Βίζα, κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας (2023-2024), καθώς τα στοιχεία του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, δείχνουν ότι η “φρενίτιδα” που προκλήθηκε από τις διαδοχικές αλλαγές στα όρια επένδυσης, άλλαξε τελικά και την “γεωγραφία” των ενδιαφερόμενων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του φετινού Σεπτεμβρίου, προκύπτει μια κατακόρυφη αύξηση των αγοραστών από την Τουρκία, ακολουθούμενοι από τους Ισραηλινούς.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτές από την Τουρκία (αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή) ανέρχονται πλέον σε 2.698, αποτελώντας το 14,7% του συνόλου. Σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρατηρείται αύξηση κατά 152,8%, δείγμα της “δίψας” των “γειτόνων” για την εξασφάλισης μιας άδειας διαμονής στην Ελλάδα. Η δεύτερη πιο δυναμική “ομάδα” αγοραστών είναι οι Ισραηλινοί, με ετήσια αύξηση κατά 83,7%, από 296 άδειες πέρσι σε 544 φέτος (μερίδιο 3% του συνόλου).

Οι λόγοι για τους οποίους οι δύο αυτές χώρες καταγράφουν και τις σημαντικότερες εισροές στην ελληνική αγορά ακινήτων και το πρόγραμμα Χρυσή Βίζα είναι αρκετοί. Καταρχάς, οι Τούρκοι επενδυτές, στην πλειοψηφία τους επιχειρηματίες, έμποροι και άνθρωποι υψηλότερων εισοδημάτων, επιδιώκουν να “θωρακίσουν” την περιουσία τους απέναντι στον πολύ υψηλό πληθωρισμό που επικρατεί στην γειτονική χώρα τα τελευταία χρόνια. Η επένδυση σε ακίνητα αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές, ενώ η εγγύτητα της Ελλάδας και η δυνατότητα που παρέχει να λάβει κανείς και μια άδεια διαμονής, που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση εντός της ζώνης Σένγκεν, λειτουργούν ως πολύ σημαντικά “δέλεαρ”, που δύσκολα μπορεί να αγνοηθούν. Σημαντικός παράγοντας είναι ασφαλώς και ο πολιτικός.

Αντίστοιχα, οι αγοραστές από το Ισραήλ προσελκύονται στην ελληνική αγορά ακινήτων, τόσο ως μέσο προστασίας απέναντι στην γεωπολιτική αστάθεια και την πολεμική σύρραξη στην Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και επειδή στην χώρα μας έχουν επενδύσει ήδη σημαντικοί Ισραηλινοί επενδυτές. Επίσης, αξιολογούν την Ελλάδα ως αγορά που συνεχίζει να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες.

Σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι εισροές επενδυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά από το Brexit και μετά. Κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, παρατηρείται αύξηση των εγκρίσεων αδειών διαμονής κατά 48,8% σε 737 άδειες, αποτελώντας πλέον το 4% του συνόλου των 18.364 αδειών μόνιμου επενδυτή. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, χθεσινή έρευνα του βρετανικού ομίλου επενδυτικής μετανάστευσης Astons, σημειώνει ότι “όλο και περισσότεροι άνθρωποι πολύ υψηλών εισοδημάτων (High Net Worth Individuals) επιδιώκουν να απεμπλακούν από τους όλο και υψηλότερους φόρους που επιβάλλει η χώρα στην περιουσία και τα ακίνητα των πολιτών. Με δεδομένο ότι οι φόροι αυτοί θα αυξηθούν εκ νέου με τον επικείμενο προϋπολογισμό, προβλέπουμε περαιτέρω αύξηση της τάσης εξόδου από την χώρα σε αναζήτηση επενδυτικού καταφυγίου”.

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα, η κα. Σουζάνα Ουζάκοβα, επικεφαλής σύμβουλος για πρόγραμμα διαμονής και υπηκοότητας στην Astons, αναφέρει ότι “η ζήτηση για την λήψη άδειας διαμονής στην Ελλάδα συνεχίζει να κινείται όλο και πιο δυναμικά. Λόγω μάλιστα των νέων φορολογικών αυξήσεων, πιστεύουν ότι η έξοδος εύπορων πολιτών από το Ην. Βασίλειο, θα αυξηθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα και η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί έναν προορισμό υψηλής ζήτησης”.

Σημαντική αύξηση παρατηρείται και από τους επενδυτές από τις ΗΠΑ, με αύξηση κατά 47,5% σε 536 άδειες (από 363 πέρσι), αλλά και το Ιράν με άνοδο κατά 43,3% σε 721 άδειες (από 503). Στον αντίποδα, η μέχρι σήμερα κυρίαρχη επενδυτική ομάδα των αγοραστών από την Κίνα, χάνει συνεχώς έδαφος, καθώς η αύξηση διαμορφώθηκε σε 29%. Έτσι, το μερίδιο των Κινέζων που έχουν λάβει άδειες διαμονής έχει πλέον υποχωρήσει σε 47,9% (αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή), από 53,5% που ήταν πριν από ένα χρόνο. Παρόλα αυτά παραμένουν σημαντικά περισσότεροι από τους Τούρκους, καθώς αριθμούν 8.792 λήπτες της αρχικής άδειας.

Πάντως, τους τελευταίους μήνες και συγκεκριμένα από τον Μάιο και μετά, όταν εξαλείφθηκε κάθε χρονικό “παράθυρο” για την λήψη άδειας με βάση τα προηγούμενα και χαμηλότερα όρια επένδυσης, οι αριθμοί των αιτήσεων για νέες άδειες έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Τον Σεπτέμβριο δεν ξεπέρασαν τις 392, όντας σχεδόν 50% λιγότερες από τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Από την αρχή του χρόνου, έχουν υποβληθεί 5.747 αιτήσεις (-6% σε σχέση με το ίδιο περσινό διάστημα Ιαν.-Σεπτεμβρίου), ενώ οι χορηγήσεις νέων αδειών ανέρχονται σε 6.282, καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 103%.

