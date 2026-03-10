Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη

Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης για την ασφάλεια της χώρας υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημειώνοντας ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ασταθές και απαιτεί αυξημένα μέτρα πρόληψης.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, ο υπουργός επισήμανε ότι οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της χώρας και των πολιτών.

«Είμαστε σε περιβάλλον πολέμου συνεπώς πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να ζούμε σε ασφαλές περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό προϋποθέτει επαγρύπνηση, ειδικά μέτρα για ευαίσθητους στόχους και αυστηρό έλεγχο των συνόρων.

Προειδοποίηση για πιθανές απειλές στο μέλλον

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένες ενέργειες, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σχεδιασμών στο μέλλον.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη για οργανωμένα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν για να κάνουν κάτι στην Ευρώπη, ίσως και μετά την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι συχνά τρομοκρατικές επιθέσεις πραγματοποιούνται σε περιόδους φαινομενικής ηρεμίας, επισημαίνοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός.

Έμφαση στη συνεργασία των υπηρεσιών

Αναφερόμενος στη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση απειλών, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών.

Όπως σημείωσε, υπάρχει συνεργασία τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου, οι οποίες –όπως είπε– συχνά διαθέτουν σημαντική πληροφόρηση.

«Υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου που συνήθως είναι καλά πληροφορημένες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής χώρα»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει σε γενικές γραμμές ασφαλής χώρα.

«Η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας είναι ασφαλής τόσο ως προς τους εσωτερικούς κινδύνους όσο και σε σχέση με πιθανές διεισδύσεις από το εξωτερικό», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος των αρχών είναι να διατηρούν συνεχή επιφυλακή χωρίς να δημιουργείται πανικός στην κοινωνία.

