Χρυσός: Ανακάμπτει με άνοδο έως 1,5% μετά το χθεσινό sell-off

Ο χρυσός καταγράφει σήμερα ισχυρή ανάκαμψη, με άνοδο που έφτασε έως και το 1,5%, μετά την απότομη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης (-3,2%), τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια της τελευταίας εβδομάδας. Η διόρθωση έρχεται ως αντίδραση στις έντονες ρευστοποιήσεις που προκλήθηκαν από το βαρύ sell-off στις αμερικανικές μετοχές, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο.

Η πτώση του χρυσού χθες αποδόθηκε κυρίως σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και σε ανάγκη ρευστότητας από επενδυτές που αντιμετώπισαν margin calls λόγω απωλειών σε μετοχές. Όπως ανέφερε η αναλύτρια της Zijin Tianfeng Futures Co Λιου Σιγιάο, πολλοί επενδυτές κατέχουν ταυτόχρονα μετοχές και εμπορεύματα: όταν πωλείται το ένα, το άλλο δέχεται πιέσεις ρευστοποίησης. Παρόμοιες πιέσεις δέχθηκε και το ασήμι, που υποχώρησε χθες σχεδόν 11%.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, ο χρυσός παραμένει σε φάση συσσώρευσης και αναμένεται να ολοκληρώσει την εβδομάδα σχεδόν αμετάβλητος.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που δημοσιεύονται σήμερα, με έμφαση στα στοιχεία πληθωρισμού (CPI), τα οποία θα δώσουν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Χαμηλότερα επιτόκια συνήθως ευνοούν τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς δεν αποφέρουν τόκο και λειτουργούν ως εναλλακτική επένδυση σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Παρά την πρόσφατη αναταραχή, οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες διατηρούν θετικές προοπτικές για τον χρυσό, βλέποντας υποστήριξη από γεωπολιτικές εντάσεις, αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Fed και στροφή μακριά από δολάριο και κρατικά ομόλογα.

Η JPMorgan Private Bank προβλέπει τιμές 6.000-6.300 δολαρίων ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026, ενώ Deutsche Bank και Goldman Sachs παραμένουν επίσης αισιόδοξες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



