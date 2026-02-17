Χρυσός: Από το ρεκόρ στην διόρθωση – «Βουτιά» 1,7%

Η τιμή του χρυσού συνεχίζει την υποχώρησή της σήμερα, με απώλειες 1,7% και διαπραγμάτευση στα 4.908 δολάρια ανά ουγκιά στις 09:27 ώρα Ελλάδας, σε συνθήκες χαμηλής ρευστότητας λόγω κλειστής κινεζικής αγοράς (εορτασμοί Πρωτοχρονιάς) και χθεσινής αργίας στις ΗΠΑ (Ημέρα των Προέδρων).

Το πολύτιμο μέταλλο είχε ήδη υποχωρήσει κατά 1% στη χθεσινή συνεδρίαση. Παρά την πρόσκαιρη άνοδο της Παρασκευής, μετά τα ευνοϊκά στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed, η αγορά παρουσιάζει σήμερα νέα πίεση.

Παράλληλα, το ασήμι καταγράφει μεγαλύτερες απώλειες 4,9%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 74,16 δολάρια ανά ουγκιά, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα του μετάλλου τις τελευταίες εβδομάδες.

Από το ρεκόρ σε διόρθωση

Ο χρυσός είχε σημειώσει ιστορικό υψηλό 5.595 δολαρίων στα τέλη Ιανουαρίου, τροφοδοτούμενος από κερδοσκοπικές αγορές. Μια απότομη διήμερη πτώση στις αρχές Φεβρουαρίου τον έφερε κοντά στα 4.400 δολάρια, ενώ από τότε έχει ανακτήσει περίπου το ήμισυ των απωλειών. Οι συναλλαγές παραμένουν ωστόσο νευρικές και με έντονες διακυμάνσεις.

Πολλές διεθνείς τράπεζες (BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs) διατηρούν αισιόδοξη μακροπρόθεσμη άποψη, προβλέποντας συνέχιση της ανοδικής τάσης. Βασικοί υποστηρικτικοί παράγοντες παραμένουν οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της Fed, η στροφή επενδυτών σε «σκληρά assets» και η αδυναμία του δολαρίου.

Οι αναλυτές της Jefferies αναθεώρησαν ανοδικά την πρόβλεψή τους για το 2026, από 4.200 σε 5.000 δολάρια ανά ουγκιά, τονίζοντας ότι «ο πληθωρισμός και η υποτίμηση του δολαρίου» συνεχίζουν να ευνοούν τον χρυσό. «Οι επενδυτές και οι κεντρικές τράπεζες έχουν πραγματικά μόνο μία επιλογή: τα σκληρά assets», σημειώνουν.

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι

Αντίθετα, αναλυτής της City Index προειδοποιεί ότι η παραμονή κάτω από τα 5.000 δολάρια ενισχύει τον κίνδυνο περαιτέρω πτώσης, καθώς «αποθαρρύνει τους bullish traders» μετά την πρόσφατη μεταβλητότητα.

