Χρυσός: Διατηρεί την ανοδική πορεία κοντά στα ιστορικά ρεκόρ, ισχυρά κέρδη και για το ασήμι

Ανοδικά κινείται και σήμερα ο χρυσός, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, την ώρα που οι αγορές αναμένουν τα νεότερα στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού κατέγραφε άνοδο 0,9% στα 4.488 δολάρια ανά ουγκιά στις 16:55 ώρα Ελλάδας, μετά την ισχυρή άνοδο σχεδόν 3% της προηγούμενης συνεδρίασης. Το πολύτιμο μέταλλο πλησίασε εκ νέου το ιστορικό υψηλό των 4.549 δολαρίων που είχε σημειωθεί στις 24 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο ενισχύονταν κατά 1,1%, στα 4.498 δολάρια.

Ο χρυσός, που παραδοσιακά λειτουργεί ως αντιστάθμισμα κινδύνου σε περιόδους αβεβαιότητας, κατέγραψε το 2025 άνοδο 64,4%, σημειώνοντας την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1979.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές στα πολύτιμα μέταλλα εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στους κινδύνους που διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον, σε σύγκριση με τις αγορές μετοχών και ομολόγων. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα εκτιμάται ότι ενίσχυσαν περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό και ασήμι.

Ισχυρή άνοδος για το ασήμι και τα υπόλοιπα μέταλλα

Το ασήμι κινήθηκε επίσης ανοδικά, με την τιμή spot να ενισχύεται κατά 4,8% στα 80,18 δολάρια ανά ουγκιά. Σημειώνεται ότι στα τέλη Δεκεμβρίου είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 83,62 δολάρια. Το 2025, το ασήμι κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο μεταξύ των βασικών εμπορευμάτων, με κέρδη 147%, λόγω αυξημένης ζήτησης τόσο από τη βιομηχανία όσο και από επενδυτές.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με την πλατίνα να καταγράφει άνοδο 5,2% στα 2.388,50 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 5,2% στα 1.795,68 δολάρια.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ

Οι αγορές αναμένουν την Παρασκευή τη δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δημιουργία 60.000 νέων θέσεων εργασίας τον Δεκέμβριο, έναντι 64.000 τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι επενδυτές προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων από τη Fed εντός του έτους. Παράλληλα, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει τα 4.800 δολάρια ανά ουγκιά έως το τέταρτο τρίμηνο του 2026, επικαλούμενη τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, τις αλλαγές στη διοίκηση της Fed και τις ισχυρές αγορές από κεντρικές τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια.

