Χρυσός: Ελεύθερη πτώση από τα ιστορικά υψηλά

Το ισχυρό δολάριο και οι αποδόσεις των ομολόγων «γκρεμίζουν» το πολύτιμο μέταλλο.

24 Μαρ. 2026 8:56
Pelop News

Σε τροχιά σημαντικής διόρθωσης παραμένει η τιμή του χρυσού, καταγράφοντας νέες απώλειες την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις θέσεων. Το πολύτιμο μέταλλο, που παραδοσιακά λειτουργεί ως «ασφαλές καταφύγιο», δέχεται ισχυρές πιέσεις από τον συνδυασμό του ενισχυμένου δολαρίου και της ανόδου των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα.

Κατά το άνοιγμα των σημερινών συναλλαγών, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε βουτιά έως και 2%, για να σταθεροποιηθεί στη συνέχεια κοντά στα 4.335,97 δολάρια ανά ουγγιά. Η υποχώρηση αυτή επισφραγίζει μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, με τον χρυσό να έχει χάσει πλέον πάνω από το 22% της αξίας του από το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων που κατέγραψε στα τέλη Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα το μέταλλο κατέγραψε τη χειρότερη επίδοσή του από το 2011, με απώλειες που άγγιξαν το 10%. Ανάλογη πτωτική πορεία ακολούθησε και το ασήμι, με την τιμή spot να υποχωρεί περισσότερο από 3%.

Παρά την αρχική άνοδο που πυροδότησε η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η αγορά φαίνεται πλέον να προσαρμόζεται στα νέα μακροοικονομικά δεδομένα, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια «φυσιολογική διόρθωση» μετά τα ακραία υψηλά των προηγούμενων μηνών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Μητσοτάκης από το ΙΜΕΤ: Σύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει την κίνηση και ανοίγει δρόμο για την Αθήνα
12:00 Ισραηλινά μέσα: «Ο Χαμενέϊ συμφώνησε με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις»
11:55 Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”
11:53 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Καταγγελίες-φωτιά για πλαστά έργα, κλεμμένα κοσμήματα και μνημεία
11:50 Κικίλιας για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» – Νέα πίεση στον Φλωρίδη
11:49 Δείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του Απριλίου
11:46 Πάτρα: Η Λέσχη Ανάγνωσης του Ωδείου ανοίγει συζήτηση για το βιβλίο του Μπάρενμποϊμ
11:44 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τουρισμός στην Ελλάδα
11:40 Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή
11:39 Δανία: Ανοιξαν οι κάλπες για εκλογές, ποια είναι φαβορί
11:32 Αθήνα: Μαθητές παρελαύνουν με βροχή στο Σύνταγμα – Το «παρών» από πολιτικούς με γαλανόλευκες εμφανίσεις
11:29 Συγκίνησε το Μεσολόγγι ο τυφλός μαθητής που κράτησε τη σημαία στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:27 Τριπλή πατρινή διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας
11:25 Μαρουσάκης: Άστατος μέχρι τέλη Μαρτίου ο καιρός – Πότε «γυρίζει» προς την άνοιξη, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου
11:21 Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό
11:16 Στη Φλωρεντία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Erasmus+ AFJ και τα επαγγέλματα του αύριο
11:15 Αράγτσι: «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι οι υπεύθυνοι για τα στενά του Ορμουζ»
11:10 Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι
11:04 Στη Ρω για την Κυρά της σημαίας: Μπαίνει σε τροχιά η τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη
11:01 Παναγόπουλος μετά την αρχειοθέτηση: «Δύο χτυπήματα σε κρίσιμες στιγμές για τις συλλογικές συμβάσεις»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
