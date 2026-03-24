Χρυσός: Ελεύθερη πτώση από τα ιστορικά υψηλά

Σε τροχιά σημαντικής διόρθωσης παραμένει η τιμή του χρυσού, καταγράφοντας νέες απώλειες την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις θέσεων. Το πολύτιμο μέταλλο, που παραδοσιακά λειτουργεί ως «ασφαλές καταφύγιο», δέχεται ισχυρές πιέσεις από τον συνδυασμό του ενισχυμένου δολαρίου και της ανόδου των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα.

Κατά το άνοιγμα των σημερινών συναλλαγών, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε βουτιά έως και 2%, για να σταθεροποιηθεί στη συνέχεια κοντά στα 4.335,97 δολάρια ανά ουγγιά. Η υποχώρηση αυτή επισφραγίζει μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, με τον χρυσό να έχει χάσει πλέον πάνω από το 22% της αξίας του από το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων που κατέγραψε στα τέλη Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα το μέταλλο κατέγραψε τη χειρότερη επίδοσή του από το 2011, με απώλειες που άγγιξαν το 10%. Ανάλογη πτωτική πορεία ακολούθησε και το ασήμι, με την τιμή spot να υποχωρεί περισσότερο από 3%.

Παρά την αρχική άνοδο που πυροδότησε η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η αγορά φαίνεται πλέον να προσαρμόζεται στα νέα μακροοικονομικά δεδομένα, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια «φυσιολογική διόρθωση» μετά τα ακραία υψηλά των προηγούμενων μηνών.

