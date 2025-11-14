Χρυσός: Εβδομαδιαίο ράλι 5%, που έχει φτάσει η τιμή της ουγγιάς

Χρυσός: Εβδομαδιαίο ράλι 5%, που έχει φτάσει η τιμή της ουγγιάς
14 Νοέ. 2025 9:27
Pelop News

Ο χρυσός σημείωσε ισχυρή άνοδο την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, ξεπερνώντας τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά, με εβδομαδιαία κέρδη περίπου 5%, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του τελευταίου μήνα. Η αγορά επανήλθε πλήρως από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ το ασήμι ενισχύθηκε κατά 10% σε πέντε ημέρες, πλησιάζοντας τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.

Η αβεβαιότητα μετά την επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης, έπειτα από εξάμηνο κλείσιμο, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων λόγω αδύναμων οικονομικών δεικτών, τροφοδοτεί τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, που δεν αποφέρει τόκο. Παράλληλα, η «γάμμα συμπίεση» –ένα τεχνικό φαινόμενο όπου dealers καλύπτουν θέσεις προαίρεσης αγοράζοντας συμβόλαια χρυσού– ενίσχυσε την ανοδική πίεση. Ο Daniel Ghali της TD Securities σημείωσε ότι η χαμηλή ρευστότητα εκτός χρηματιστηρίου διευκόλυνε αυτή την κίνηση, δημιουργώντας συνθήκες «χιονοστιβάδας».

Εντυπωσιακή παραμένει η ετήσια απόδοση του χρυσού, με άνοδο 60% από τις αρχές του 2025, οδεύοντας προς το καλύτερο έτος από το 1979, παρά την υποχώρηση από το ιστορικό υψηλό των 4.380 δολαρίων τον Οκτώβριο. Οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τις αγορές για ασφαλή αποθέματα, ενώ οι επενδυτές στρέφονται στον χρυσό ως αντιστάθμιση έναντι δημοσιονομικών κινδύνων.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αποτελεί καταλύτη, καθώς η απόφασή της να σταματήσει τη συρρίκνωση του ισολογισμού από τον Δεκέμβριο και οι δηλώσεις του Roberto Perli για επικείμενες αγορές περιουσιακών στοιχείων ενισχύουν τις προσδοκίες για ρευστότητα. Ωστόσο, η αγορά παραμένει διχασμένη για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, με αξιωματούχους όπως ο Νιλ Κασκάρι να εμφανίζονται επιφυλακτικοί και η Beth Hammack να υποστηρίζει σταθερότητα.

