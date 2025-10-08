Χρυσός: Iστορικό ρεκόρ στην αύξηση της τιμής του

Ο χρυσός συνεχίζει να θεωρείται αξία-καταφύγιο στις χρηματαγορές.

08 Οκτ. 2025 7:54
Pelop News

Για πρώτη φορά ο χρυσός κατάφερε να «σπάσει» το φράγμα των 4.000 δολαρίων/ουγγιά (31,1 γραμμάρια), καθώς συνεχίζει να θεωρείται αξία-καταφύγιο στις χρηματαγορές, εν μέσω πολλών αβεβαιοτήτων, με φόντο τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ και την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Η τιμή του πολύτιμου μέταλλου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ επικαλούμενο το AFP έφτασε τις 4.001,11 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:00 (ώρα Ελλάδας), κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας.

Στο COMEX, το χρηματιστήριο πρώτων υλών της Νέας Υόρκης, η ουγγιά χρυσού προς παράδοση τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τις 4.000 δολάρια ήδη χθες.
