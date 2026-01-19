Χρυσός και ασήμι σε νέα ιστορικά υψηλά: Άλμα λόγω φόβων για εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Ευρώπης

Χρυσός στα 4.678 $/oz & ασήμι στα 93,84 $/oz σε νέα υψηλά. Οι φόβοι για δασμούς 10-25% σε 8 ευρωπαϊκές χώρες από Τραμπ λόγω Γροιλανδίας σπρώχνουν επενδυτές σε safe havens.

Χρυσός και ασήμι σε νέα ιστορικά υψηλά: Άλμα λόγω φόβων για εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Ευρώπης
19 Ιαν. 2026 9:17
Pelop News

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων.

Η άνοδος πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, σύμφωνα με την οποία θα επιβληθούν δασμοί 10% σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) από την 1η Φεβρουαρίου 2026. Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωμένη αγορά» της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας, και η πρόταση Τραμπ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Οι ηγέτες των οκτώ χωρών εξέδωσαν κοινή δήλωση, χαρακτηρίζοντας τις απειλές δασμών ως ενέργεια που «υπονομεύει τις διατλαντικές σχέσεις» και κινδυνεύει να οδηγήσει σε «επικίνδυνη καθοδική σπείρα». Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη πρεσβευτών την Κυριακή, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Συμβούλιο εξέφρασαν πλήρη αλληλεγγύη στη Δανία και τη Γροιλανδία. Οι ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζουν πιθανά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας έως και 93-107 δισ. ευρώ.

Στις αγορές εμπορευμάτων:

  • Ο χρυσός (spot XAU/USD) ενισχύθηκε κατά περίπου 1,8% και διαμορφώθηκε κοντά στα 4.678 δολάρια ανά ουγγιά, ξεπερνώντας προηγούμενα ιστορικά υψηλά (με κάποιες πηγές να αναφέρουν κορυφή έως 4.690 δολάρια).
  • Το ασήμι κατέγραψε άλμα 4,33% και έφτασε σε νέο ρεκόρ στα 93,84 δολάρια ανά ουγγιά (με ενδείξεις για κορυφή κοντά στα 93-94 δολάρια).

Η άνοδος των πολύτιμων μετάλλων ενισχύεται από την αντίληψη τους ως «ασφαλών καταφυγίων» σε περιόδους εμπορικών εντάσεων, γεωπολιτικών κινδύνων και αβεβαιότητας για τις νομισματικές πολιτικές. Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η κλιμάκωση θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό και ασήμι.

