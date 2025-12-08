Χρυσός: Νέα άνοδος στις τιμές εν μέσω προσδοκιών για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων

Η τιμή του χρυσού της Antam άνοιξε την εβδομάδα με ανοδική τάση, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις παγκόσμιες αγορές, επηρεασμένο από την οικονομική αβεβαιότητα και γεωπολιτικές εντάσεις.

Στην εγχώρια αγορά, η τιμή αναφοράς της Antam αυξήθηκε τη Δευτέρα κατά 5.000 ρουπίες, φτάνοντας τις 2.407.000 ρουπίες (144,29 δολάρια) ανά γραμμάριο, μετά από πτώση 3.000 ρουπιών το Σάββατο στις 2.404.000 ρουπίες. Το ιστορικό υψηλό παραμένει στις 2.487.000 ρουπίες/γραμμάριο, καταγεγραμμένο στις 21 Οκτωβρίου 2025. Η τιμή επαναγοράς ενισχύθηκε επίσης κατά 4.000 ρουπίες, φτάνοντας τις 2.269.000 ρουπίες ανά γραμμάριο.

Διεθνώς, οι τιμές χρυσού σημείωσαν πτώση την προηγούμενη εβδομάδα, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα ασθενέστερα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ, την πολιτική αβεβαιότητα στην Ουάσινγκτον και εντεινόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους. Ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 0,27% στα 4.197,13 δολάρια ανά ουγγιά, επεκτείνοντας την εβδομαδιαία πτώση στο 0,79%, αν και παραμένει υψηλότερα κατά περίπου 60% από την αρχή του έτους.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC) ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες συναλλαγές μειώθηκαν τον Νοέμβριο κατά 26%, με μέσο όρο 417 δισ. δολαρίων ανά ημέρα, από το ιστορικό υψηλό των 561 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο. Παρά τη μείωση, οι όγκοι παρέμειναν υψηλότεροι από τον μέσο όρο του 2024 (232 δισ. δολάρια/ημέρα).

Η συγκράτηση στη μεταβλητότητα της τιμής του χρυσού επηρέασε όλους τους τομείς της αγοράς. Οι OTC συναλλαγές μειώθηκαν κατά 24%, οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια κατά 26%, ενώ η δραστηριότητα σε ETF χρυσού υποχώρησε κατά 50%. Η συνολική ρευστότητα της αγοράς περιορίστηκε κατά 26%, με τους όγκους να καταγράφουν σημαντική πτώση σε OTC και COMEX.

Παρά τη χαμηλότερη δραστηριότητα, τα ETF χρυσού παγκοσμίως κατέγραψαν έκτη συνεχόμενη μηνιαία εισροή ύψους 5,2 δισ. δολαρίων, με σύνολο ενεργητικού στα 530 δισ. δολάρια (+5,4%) και συμμετοχές 3.932 τόνων, νέο μηνιαίο ρεκόρ.

Η συνεχιζόμενη άνοδος της τιμής του χρυσού ενισχύει τις προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

