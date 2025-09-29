Χρυσός: Νέο ιστορικό ρεκόρ

Χρυσός σπάει τα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά

Χρυσός: Νέο ιστορικό ρεκόρ
29 Σεπ. 2025 10:39
Pelop News

Ο χρυσός εκτινάχθηκε πάνω από τα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυμένος από την αδυναμία του δολαρίου και τις ανησυχίες για πιθανή διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι τιμές αυξήθηκαν έως 1,4%, φτάνοντας τα 3.812 δολάρια, μετά από έξι συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου.

Ανοδικά κινήθηκαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται έως 2,4% και η πλατίνα και το παλλάδιο να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, λόγω περιορισμένης προσφοράς και αυξημένων εισροών σε ETFs.

Η πιθανότητα «shutdown» στις ΗΠΑ προκαλεί αβεβαιότητα, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια Τραμπ να αλλάξει τη διοίκηση της Fed, που εγείρει ανησυχίες για την ανεξαρτησία της τράπεζας.

Στρατηγικοί αναλυτές της Barclays επισημαίνουν ότι ο χρυσός παραμένει ελκυστικός ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, ενώ από την αρχή του 2025 η τιμή του έχει ενισχυθεί κατά 45%, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
12:45 Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα – Χωρίς αλλαγές και με λίγες καταθέσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ