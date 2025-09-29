Χρυσός: Νέο ιστορικό ρεκόρ

Ο χρυσός εκτινάχθηκε πάνω από τα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυμένος από την αδυναμία του δολαρίου και τις ανησυχίες για πιθανή διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι τιμές αυξήθηκαν έως 1,4%, φτάνοντας τα 3.812 δολάρια, μετά από έξι συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου.

Ανοδικά κινήθηκαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται έως 2,4% και η πλατίνα και το παλλάδιο να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, λόγω περιορισμένης προσφοράς και αυξημένων εισροών σε ETFs.

Η πιθανότητα «shutdown» στις ΗΠΑ προκαλεί αβεβαιότητα, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια Τραμπ να αλλάξει τη διοίκηση της Fed, που εγείρει ανησυχίες για την ανεξαρτησία της τράπεζας.

Στρατηγικοί αναλυτές της Barclays επισημαίνουν ότι ο χρυσός παραμένει ελκυστικός ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, ενώ από την αρχή του 2025 η τιμή του έχει ενισχυθεί κατά 45%, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



