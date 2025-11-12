Χρυσός: Νέο ράλι στην τιμή του

Το νέο ράλι στην τιμή του χρυσού καταγράφεται εν μέσω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ.

12 Νοέ. 2025 10:24
Eπεκτείνει τα κέρδη του ο χρυσός, μετά το μεγαλύτερο ημερήσιο άλμα του από τον Μάιο, ύστερα από μια διακομματική συμφωνία για τον τερματισμό του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε γύρω στα 4.140 δολάρια η ουγκιά, αφού ενισχύθηκε κατά 2,9% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η διακομματική συμφωνία, που φέρει τη στήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να επαναφέρει σύντομα τη λειτουργία της κυβέρνησης, προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα σχετικά με το πότε η Fed θα ξεκινήσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Η επανεκκίνηση της κυβέρνησης θα επιτρέψει επίσης τη δημοσίευση οικονομικών δεδομένων που είχαν «παγώσει» λόγω της αναστολής λειτουργίας και θα προσφέρουν μια κρίσιμη εικόνα για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να δείξουν επιβράδυνση της οικονομίας, σύμφωνα με το Bloomberg, και να ενισχύσουν τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στήριγμα για τον χρυσό, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο. Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκαν και τα συμβόλαια χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

Παρά την πρόσφατη διόρθωση από το ιστορικό υψηλό των 4.380 δολαρίων η ουγκιά τον περασμένο μήνα, ο χρυσός παραμένει σε τροχιά για την καλύτερη ετήσια επίδοση από το 1979. Το εντυπωσιακό ράλι του -άνοδος άνω του 55% από την αρχή του έτους- στηρίζεται σε αυξημένες αγορές από κεντρικές τράπεζες, ισχυρές εισροές σε ETFs, αλλά και σε ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η τάση ενισχύεται και από το λεγόμενο «debasement trade», καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα για να προστατευθούν από τα διογκωμένα δημοσιονομικά ελλείμματα και τον κίνδυνο απώλειας αξίας.

Οι προοπτικές για το πολύτιμο μέταλλο παραμένουν θετικές, με την Goldman Sachs να προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να αγγίξει τα 4.900 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

«Οι μεσοπρόθεσμοι παράγοντες που στηρίζουν τη θετική δυναμική του χρυσού παραμένουν ισχυροί», σχολίασε ο Christopher Wong, στρατηγικός αναλυτής στην Oversea-Chinese Banking Corp., προσθέτοντας ότι η Fed αναμένεται να συνεχίσει την πολιτική χαλάρωσης έως το 2026, με τα επιτόκια να ακολουθούν πτωτική πορεία.

 

