Χρυσός: Οι προβλέχεις για την πορεία της τιμής του το 2026

Ο χρυσός εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή ορμή από το ιστορικό ράλι των προηγούμενων ετών, έχοντας καταγράψει ρεκόρ τιμών το 2024 και 2025. Οι προβλέψεις των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών και αναλυτών συγκλίνουν σε συνέχιση της ανοδικής τάσης, αν και με πιο μετρημένο ρυθμό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κορυφαίων οίκων, η τιμή του χρυσού αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 4.500-4.700 δολάρια την ουγγιά το 2026, με το ανώτατο εύρος να φτάνει τα 5.000 δολάρια ή και υψηλότερα σε αισιόδοξα σενάρια. Ορισμένοι αναλυτές, όπως η Yardeni Research, προβλέπουν έως 6.000 δολάρια στο τέλος του έτους, ενώ η J.P. Morgan εκτιμά μέσο όρο 5.055 δολάρια στο τελευταίο τρίμηνο, η UBS 5.000 δολάρια έως το τρίτο τρίμηνο και η Goldman Sachs 4.900 δολάρια στο βασικό σενάριο. Η IG και άλλοι οίκοι τοποθετούν το εύρος κοντά στα επίπεδα κλεισίματος του 2025 ή ελαφρώς υψηλότερα, έως τις παρυφές των 5.000 δολαρίων.

Η πορεία του χρυσού θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες:

Κεντρικές τράπεζες : Παραμένουν η ισχυρότερη δομική δύναμη, με συνεχιζόμενη συσσώρευση αποθεμάτων που επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια. Χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία, η Ρωσία και η Ινδία αγοράζουν χρυσό για στρατηγική διαφοροποίηση, προστασία από κυρώσεις και σταθεροποίηση νομισμάτων. Οι αγορές παραμένουν σταθερές ακόμη και σε υψηλές τιμές, καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική αναδιάρθρωσης αποθεματικών και όχι κυκλική αντίδραση.

: Παραμένουν η ισχυρότερη δομική δύναμη, με συνεχιζόμενη συσσώρευση αποθεμάτων που επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια. Χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία, η Ρωσία και η Ινδία αγοράζουν χρυσό για στρατηγική διαφοροποίηση, προστασία από κυρώσεις και σταθεροποίηση νομισμάτων. Οι αγορές παραμένουν σταθερές ακόμη και σε υψηλές τιμές, καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική αναδιάρθρωσης αποθεματικών και όχι κυκλική αντίδραση. Μακροοικονομικοί παράγοντες : Αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες στις ΗΠΑ, επίμονος πληθωρισμός, μειωμένες πραγματικές αποδόσεις και πιθανή αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ αποτελούν βασική στήριξη. Η αντίστροφη σχέση με τις πραγματικές αποδόσεις παραμένει καθοριστική: πτώση αποδόσεων ενισχύει τον χρυσό.

: Αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες στις ΗΠΑ, επίμονος πληθωρισμός, μειωμένες πραγματικές αποδόσεις και πιθανή αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ αποτελούν βασική στήριξη. Η αντίστροφη σχέση με τις πραγματικές αποδόσεις παραμένει καθοριστική: πτώση αποδόσεων ενισχύει τον χρυσό. Γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα : Εντάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, δασμοί και παγκόσμιος κατακερματισμός διατηρούν τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο. Δεν απαιτείται κρίση για άνοδο – αρκεί η συνέχιση του τρέχοντος περιβάλλοντος αυξημένου χρέους, πολιτικής αβεβαιότητας και εύθραυστων συμμαχιών.

: Εντάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, δασμοί και παγκόσμιος κατακερματισμός διατηρούν τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο. Δεν απαιτείται κρίση για άνοδο – αρκεί η συνέχιση του τρέχοντος περιβάλλοντος αυξημένου χρέους, πολιτικής αβεβαιότητας και εύθραυστων συμμαχιών. Άλλοι παράγοντες: Ζήτηση από ETFs, φυσικά ράβδους και νομίσματα, καθώς και βιομηχανική χρήση (ιδίως για ασήμι που μπορεί να υπερ-αποδώσει ποσοστιαία). Κίνδυνος: Απρόσμενα επιθετική Fed με απότομη άνοδο πραγματικών αποδόσεων μπορεί να προκαλέσει προσωρινή διόρθωση.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι το ράλι δεν βασίζεται σε κερδοσκοπική υπερβολή, αλλά σε διαρθρωτική ζήτηση που δεν έχει κορυφωθεί. Ένα πιο ήσυχο πρώτο τρίμηνο δεν αποκλείεται μετά από δύο ισχυρά χρόνια, αλλά νέες εξελίξεις (γεωπολιτικές, νομισματικές ή οικονομικές) μπορούν να αναζωπυρώσουν τη δυναμική γρήγορα. Ο χρυσός παραμένει στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο σε έναν κόσμο πληθωριστικό και κατακερματισμένο.

