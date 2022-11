Χτύπησε τη σύντροφό του με… τσεκούρι για ένα φιλί σταρ ριάλιτι

Παραλίγο να χάσει τη ζωή της η Alex Alam μετά την τρομακτική επίθεση που δέχτηκε από τον πρώην σύντροφό της David Richards. O 41χρονος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά την επίθεση στο πρώην μοντέλο με τσεκούρι.

Η Βρετανίδα μητέρα δύο παιδιών και πρώην μοντέλο Alex Alam υπέστη τρία κατάγματα στο κρανίο και χρειάστηκε περισσότερα από 100 ράμματα μετά τη σοκαριστική επίθεση. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 41χρονος David Richards την είδα να φιλιέται με τον αστέρα του βρετανικού ριάλιτι The Only Way is Essex, Kirk Norcross.

«Πεθαίνω, με σκότωσε. Με αποτελείωσε» είναι τα λόγια της Alex Alam από το μοιραίο βράδυ. «Σε παρακαλώ, πάρε τα παιδιά μου. Θα μας σκοτώσει» είπε σε βιντεοκλήση που έκανε στον Kirk Norcross. Είχαν περάσει μόλις λίγα λεπτά από τη στιγμή που την είχε αφήσει σπίτι, φιλώντας τη για καληνύχτα.

Γύρισε αμέσως στο σπίτι και βρήκε τα παιδιά, 7 και 3 ετών, να κλαίνε στο σαλόνι του σπιτιού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun.

Είχε δεχτεί τρομακτική επίθεση από τον μποξέρ και πρώην σύντροφό της David Richards. Ο 41χρονος ήταν για εννιά χρόνια σε σχέση με την Alex Alam προτού τελικά αποφασίσει να τον χωρίσει. Για χρόνια υπέφερε στα χέρια του και τον είχε επανειλημμένα καταγγείλει στις αρχές.

Μετά τον χωρισμό και τα περιοριστικά μέτρα εναντίον του, ο 41χρονος, ο οποίος είχε πουλήσει την επιχείρησή του για ένα εκατομμύριο λίρες το 2019, ζούσε σε ξενοδοχείο.

Το μοιραίο βράδυ της επίθεσης βρισκόταν έξω από το σπίτι του πρώην μοντέλου. Τότε είδε το φιλί που αντάλλαξε με τον 34χρονο Kirk Norcross. «Τον Kirk Norcross; Τον Kirk Norcross; Μέσα στο σπίτι μου;» άρχισε να της φωνάζει μόλις έφυγε ο σταρ του ριάλιτι The Only Way is Essex.

«Μου φώναξε να σκάσω και με χτύπησε στο κεφάλι. Νομίζω με χτύπησε δύο φορές. Δεν έπεσα και με χτύπησε ξανά. Του φώναζα να σταματήσει», θυμάται η Alex Alam.

Alex Alam: «Ήξερα πως θα με αποτελείωνε»

Ο 41χρονος προσπάθησε να τη στραγγαλίσει, ενώ της φώναζε για τον Kirk Norcross. Η Alex Alam ούρλιαζε και τον ικέτευε να σταματήσει. Αυτό όμως, όπως θυμάται το μοντέλο, τον εξόργιζε ακόμα περισσότερο. «Ήξερα πως θα με αποτελείωνε και μετά θα σκότωνε τα παιδιά». Ο 41χρονος, όπως αναφέρει, την έδεσε και άρχισε να τη σέρνει, τραβώντας την από τα μαλλιά.

Την κατηγορούσε πως προσπαθεί να του καταστρέψει τη ζωή, πηγαίνοντας στην αστυνομία.

Εκείνη τη στιγμή η Alex Alam σκαρφίστηκε μια ιστορία για να γλιτώσει από τα χέρια του. Του είπε πως ο πατέρας της την ανάγκασε να το κάνει και ότι είχε τα μηνύματα να το αποδείξει. Αυτή ήταν και η ευκαιρία της. Με τον David Richards να ψάχνει το κινητό της, εκείνη κατάφερε να ξεφύγει. Πρόλαβε να αρπάξει ένα μαχαίρι, κλείστηκε σε ένα δωμάτιο και κάλεσε τον Kirk Norcross και την αστυνομία, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

«Τη φίλησα για καληνύχτα όταν έφυγα γύρω στα μεσάνυχτα», θυμάται ο Kirk Norcross. Της έστειλε ξανά μήνυμα λίγα λεπτά αργότερα για να την ενημερώσει πως είχε γυρίσει σπίτι. Τότε ήταν που τον κάλεσε στο FaceTime. «Ήταν στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι. Κρατούσε ένα κουζινομάχαιρο.

Ήταν μέσα στα αίματα. Δεν είχα ξαναδεί τίποτα παρόμοιο. Ήταν σαν να έβλεπα ταινία τρόμου. Μου είπε να γυρίσω πίσω γιατί πεθαίνει. Τη ρώτησα τι έγινε. Μου είπε πως τη χτύπησε με τσεκούρι», τόνισε ο Kirk Norcross.

Ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση υπογράμμισε πως ο 41χρονος είχε την πρόθεση να τη σκοτώσει. Ο David Richards αρνήθηκε πως αισθάνθηκε πικραμένος από το θέμα του Kirk Norcross. Αρνήθηκε και πως προσπάθησε να τη σκοτώσει ή ότι είχε τσεκούρι. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Alex Alam του είχε δώσει την άδεια να τη δέσει.

Παραδέχτηκε ωστόσο ότι παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί. Οι ένορκοι χρειάστηκαν γύρω στις τέσσερις ώρες για να τον κρίνουν ένοχο και τον επόμενο μήνα θα γίνει γνωστή η ποινή του.