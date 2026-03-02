«Χτυπούν το Ντουμπάι για να σπείρουν τον φόβο. Διαχέεται πανικός. Οι Αμερικάνοι περισσότερο θορυβημένοι», ο Γ. Γεωργαλλής της Dubai BC μεταφέρει το κλίμα

«Προσωπικά είμαι ήρεμος, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είχαμε χθες συνάντηση και καθησύχασαν τους πάντες. Μας εξήγησαν τι συμβαίνει τονίζοντας ότι οι Ιρανοί εάν πράγματι ήθελαν να σκοτώσουν κόσμο θα το είχαν κάνει. Θα στόχευαν σε ξενοδοχεία, στο κέντρο, σε πολυσύχναστα μέρη. Όλα είναι πολιτικά παιχνίδια»

«Χτυπούν το Ντουμπάι για να σπείρουν τον φόβο. Διαχέεται πανικός. Οι Αμερικάνοι περισσότερο θορυβημένοι», ο Γ. Γεωργαλλής της Dubai BC μεταφέρει το κλίμα
«Οι Αμερικανοί είναι περισσότεροι θορυβημένοι από όλους. Τους τηλεφωνούν από τις οικογένειές τους από τις ΗΠΑ και τους ρωτούν. Δεν ξέρω τι δείχνουν οι ειδήσεις στην πατρίδα τους. Ο φόβος πουλάει πολύ, είναι clicks, είναι views, το ξέρεις καλύτερα από εμένα». Αυτά τόνισε στη συνομιλία που είχαμε ο Γιάννης Γεωργαλλής που βρίσκεται στο Ντουμπάι. Συνεργάτης από το 2024 του Γιούρισα Γκόλεματς στην τεχνική ηγεσία της Dubai BC που συμμετέχει στη Euroleague. Ροδίτης στην καταγωγή αλλά και… μισός Πατρινός με διπλή μεγάλη θητεία ως παίκτης στον Απόλλωνα (μας) μίλησε για το τι συμβαίνει τώρα στα Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Πώς είναι τα πράγματα;

Όλα καλά είναι εδώ, ακούγονται βέβαια κάτι κρότοι στον αέρα από τις αναχαιτίσεις. Λίγα έχουν περάσει, αλλά δεν έχουν σκοτώσει κόσμο. Σημαδεύουν Αμερικάνους και Εβραίους, έχουν ως στόχο συγκεκριμένα συμφέροντα και εγκαταστάσεις. Απλώς έχουν κλείσει το αεροδρόμιο και αυτό είναι πρόβλημα.

Ήρεμος ακούγεσαι…

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είχαμε χθες συνάντηση με την ομάδα και καθησύχασαν τους πάντες. Μας εξήγησαν τι συμβαίνει τονίζοντας ότι οι Ιρανοί, εάν πράγματι ήθελαν να σκοτώσουν κόσμο στο Ντουμπάι θα το είχαν κάνει. Θα στόχευαν σε ξενοδοχεία, στο κέντρο, σε πολυσύχναστα μέρη. Όλα αυτά είναι πολιτικά παιχνίδια. Είναι άλλα από πίσω, οικονομικά. Παίζονται άλλα, έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Το Ντουμπάι το χτυπούν για να σπείρουν τον φόβο. Εδώ είμαστε από όλη τη γη και διαχέεται ο πανικός σε όλους.

Η ομάδα της Dubai BC τι θα κάνει;

Θα φύγουμε. Οι άλλες ομάδες δεν νομίζω να δεχτούν να έρθουν εδώ πλέον. Πιθανότατα θα πάμε κάπου στα Βαλκάνια στο Βελιγράδι ή στο Σαράγιεβο για να τελειώσει η σεζόν. Είναι νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, αλλά αυτά τα σενάρια υπάρχουν τώρα.

