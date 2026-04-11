Copernicus: Σχεδόν σε επίπεδα ρεκόρ η θερμοκρασία των ωκεανών – Ανησυχία για επιστροφή του Ελ Νίνιο

Σχεδόν σε επίπεδα ρεκόρ έφθασε η θερμοκρασία των ωκεανών τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Copernicus Climate Change Service, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανή επιστροφή του φαινομένου El Niño, το οποίο σε συνδυασμό με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε νέα ακραία θερμικά ρεκόρ.

Σήμα κινδύνου από τα νέα δεδομένα

Το μηνιαίο δελτίο για το κλίμα που δημοσιοποίησε το Copernicus αποτελεί σαφές προειδοποιητικό μήνυμα. Μετά από τρία διαδοχικά χρόνια που καταγράφηκαν ως τα θερμότερα στην ιστορία των μετρήσεων, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Η θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών (εκτός των πολικών περιοχών) έφθασε τον Μάρτιο τους 20,97 βαθμούς Κελσίου, μόλις 0,1 βαθμό κάτω από το ιστορικό ρεκόρ του 2024, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η ανοδική τάση συνεχίζεται και τον Απρίλιο.

Τι είναι το Ελ Νίνιο και γιατί ανησυχεί τους επιστήμονες

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό, κυκλικό φαινόμενο που αφορά την περιοδική αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η επίδρασή του είναι παγκόσμια, καθώς επηρεάζει το κλίμα για μήνες, προκαλώντας αλυσιδωτές μεταβολές σε θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η πιο πρόσφατη έντονη φάση του, την περίοδο 2023–2024, συνέβαλε στο να καταγραφούν τα δύο θερμότερα έτη στην ιστορία.

Πιθανή επιστροφή μέσα στο 2026

Ο World Meteorological Organization (WMO) έχει ήδη εκτιμήσει ότι το φαινόμενο έχει σημαντικές πιθανότητες να επιστρέψει μέσα στο 2026, καθώς εξασθενεί το αντίθετο φαινόμενο, La Niña, που συνδέεται με χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τις αρχές Μαρτίου, η πιθανότητα εμφάνισης του Ελ Νίνιο έως τον Ιούλιο αγγίζει το 40%.

Ευρώπη και ΗΠΑ σε τροχιά ακραίων θερμοκρασιών

Η εικόνα που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανησυχητική:

Σχεδόν ολόκληρη η Europe κατέγραψε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή, με εντονότερη απόκλιση στη Βόρεια Ευρώπη και τη Βαλτική

Στις δυτικές ΗΠΑ σημειώθηκε «πρωτοφανές» πρώιμο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40°C και έφτασαν τοπικά έως και τους 44°C

Ο Μάρτιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο κατατάσσεται τέταρτος θερμότερος.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έφθασε τους 13,94°C:

+1,48°C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο (1850–1900)

+0,53°C σε σχέση με τον μέσο όρο 1991–2020

«Ολοένα πιο ισχυρές πιέσεις» στο κλίμα

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή του Copernicus, Carlo Buontempo, υπογράμμισε ότι τα δεδομένα του Μαρτίου 2026 προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Όπως σημείωσε, «κάθε στοιχείο είναι εντυπωσιακό από μόνο του, αλλά μαζί συνθέτουν την εικόνα ενός κλιματικού συστήματος που υφίσταται συνεχείς και ολοένα πιο ισχυρές πιέσεις».

Συμπέρασμα

Η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, σε συνδυασμό με την πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο, δημιουργεί ένα επικίνδυνο μείγμα για το παγκόσμιο κλίμα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να φέρουν νέα ρεκόρ θερμοκρασιών, επιβεβαιώνοντας ότι η κλιματική κρίση εισέρχεται σε ακόμη πιο κρίσιμη φάση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



