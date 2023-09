Copernicus: Σοκαριστική εικόνα από δορυφόρο απαθανατίζει την καταστροφή της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία

Σοκάρει η δορυφορική εικόνα από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus αναφορικά με την κακοκαιρία Daniel που έπληξε την περιφέρεια της Θεσσαλίας, αφήνοντας πίσω της 15 νεκρούς.

Η σχετική φωτογραφία αποτυπώνει τo καταστροφικό πέρασμα του σφοδρού καιρικού φαινομένου στις ακτές της περιφέρειας και συγκεκριμένα της Λάρισας.

«Τα νερά εκτείνονται στη θάλασσα για περίπου 10 χιλιόμετρα»

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς η εικόνα τραβήχτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου και αποτυπώνει τα νερά από τις πλημμύρες που χύνονται στη θάλασσα και εκτείνονται για περίπου 10 χιλιόμετρα.

«Η καταστροφή θα ήταν πολλαπλάσια» τονίζει ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ερωτηθείς εάν η Αττική θα άντεχε ένα κύμα κακοκαιρίας μεγέθους Daniel.

Όπως προειδοποιεί ο σεισμολόγος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, «η καταστροφή θα ήταν πολλαπλάσια για τον απλούστατο λόγο ότι μια τέτοια μεγάλη πλημμύρα βρίσκει την Αττική ως μία περιφέρεια η οποία είναι η πιο ευάλωτη στη χώρα, διότι έχει μία υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών, εμπορικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, υπερσυγκέντρωση τουρισμού και άλλα πάρα πολλά προβλήματα που νομίζω όλοι γνωρίζουμε, κακή πολεοδόμησης, κακής χωροταξίας και αυτά θα πρέπει σταδιακά να αρχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε».

The #Copernicus #Sentinel2 captured on Sep. 10th this image showing the devastating effect of the storm #Daniel in the eastern coast. The plume enters the sea for about 10 km. #Greece #Larissa #ClimateEmergency #StormDaniel pic.twitter.com/mvsiu3Z4TA

