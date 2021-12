Covid-19: Έκτακτη έγκριση για το χάπι Paxlovid της Pfizer στις ΗΠΑ

Η φαρμακοβιομηχανία Pfizer Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε το αντιιικό χάπι της για την Covid-19, καθιστώντας το την πρώτη θεραπεία για τον νέο κορονοϊό που μπορεί να λαμβάνεται στο σπίτι και αναμένεται ότι θα γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στη μάχη για την αντιμετώπιση της ραγδαία εξαπλούμενης παραλλαγής Όμικρον.

Τα δεδομένα από την κλινική δοκιμή της Pfizer έδειξαν ότι το αντιιικό σχήμα δύο φαρμάκων που προτείνεται ήταν κατά 90% αποτελεσματικό όσον αφορά την πρόληψη νοσηλείας και θανάτου σε ασθενείς που αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή νόσο. Τα πρόσφατα εργαστηριακά δεδομένα υποδηλώνουν ότι το φάρμακο διατηρεί την αποτελεσματικότητά του και απέναντι στην Όμικρον.

Η FDA ενέκρινε το σκεύασμα, που λαμβάνεται από το στόμα, για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών υψηλού κινδύνου και παιδιατρικών ασθενών ηλικίας τουλάχιστον 12 ετών, εκτός νοσοκομείου. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως τις παραδόσεις στις ΗΠΑ και να αυξήσει την πρόβλεψη παραγωγής στα 120 εκατομμύρια θεραπευτικά σχήματα, από 80 εκατομμύρια, εντός του 2022.

Η σύμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης προβλέπει ότι το κάθε θεραπευτικό σχήμα θα κοστίζει 530 δολάρια. Οι ΗΠΑ έχουν παραγγείλει 10 εκατομμύρια θεραπευτικά σχήματα μέχρι στιγμής.

Τα χάπια της Pfizer, που θα λαμβάνονται συνδυαστικά με το παλαιότερο αντιιικό φάρμακο ριτοναβίρη, θα πωλούνται με την εμπορική ονομασία Paxlovid. Τα χάπια θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε 12 ώρες, για πέντε ημέρες, λίγο αφού εμφανιστούν τα συμπτώματα της Covid-19.

Η Pfizer ανέφερε ότι σκοπεύει να υποβάλει μια νέα αίτηση στην FDA εντός του 2022 ζητώντας την πλήρη έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για το φάρμακό της.

FDA issued an EUA for Paxlovid for the treatment of mild-to-moderate #COVID19 in adults & pediatric patients (age 12 & older weighing at least 40 kg) w/ positive results of direct SARS-CoV-2 testing, and at high risk for progression to severe #COVID19. https://t.co/HVmpdFDJ7r pic.twitter.com/JjqHaKjORY

— U.S. FDA (@US_FDA) December 22, 2021