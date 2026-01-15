Crew-9: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες της SpaceX, προσνήωση στον Ειρηνικό ΒΙΝΤΕΟ

Η κάψουλα Dragon της SpaceX προσγειώθηκε επιτυχώς στον Ειρηνικό Ωκεανό το πρωί της 15ης Ιανουαρίου 2026. Ολοκλήρωση αποστολής Crew-9 μετά από μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

15 Ιαν. 2026 11:05
Pelop News

Με ασφάλεια επέστρεψαν στη Γη το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-9 της NASA και της SpaceX, μετά από πολύμηνη παραμονή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η κάψουλα Dragon Endeavour προσνήωθηκε επιτυχώς στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας, με τα τέσσερα κύρια αλεξίπτωτα να αναπτύσσονται κανονικά και το σκάφος να επιπλέει σταθερά μέχρι την άφιξη των ομάδων διάσωσης.

Η προσνήωση ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή Crew-9, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2025. Οι αστροναύτες που επέστρεψαν είναι οι:

  • Nick Hague (NASA – κυβερνήτης αποστολής)
  • Aleksandr Gorbunov (Roscosmos)
  • Suni Williams (NASA)
  • Butch Wilmore (NASA)

Η κάψουλα είχε εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα και παρέμεινε συνδεδεμένη με τον ISS για αρκετούς μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος εμπορικών επανδρωμένων πτήσεων της NASA (Commercial Crew Program).

Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε αυτόματα, με την κάψουλα να αποσυνδέεται από τον σταθμό, να εισέρχεται στην ατμόσφαιρα και να προσγειώνεται με τη βοήθεια αλεξιπτώτων, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο της SpaceX.

11:05 Crew-9: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες της SpaceX, προσνήωση στον Ειρηνικό ΒΙΝΤΕΟ
