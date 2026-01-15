Crew-9: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες της SpaceX, προσνήωση στον Ειρηνικό ΒΙΝΤΕΟ

Με ασφάλεια επέστρεψαν στη Γη το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-9 της NASA και της SpaceX, μετά από πολύμηνη παραμονή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η κάψουλα Dragon Endeavour προσνήωθηκε επιτυχώς στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας, με τα τέσσερα κύρια αλεξίπτωτα να αναπτύσσονται κανονικά και το σκάφος να επιπλέει σταθερά μέχρι την άφιξη των ομάδων διάσωσης.

Dragon’s four main parachutes have deployed pic.twitter.com/PAr3laJGN5 — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

Η προσνήωση ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή Crew-9, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2025. Οι αστροναύτες που επέστρεψαν είναι οι:

Nick Hague (NASA – κυβερνήτης αποστολής)

Aleksandr Gorbunov (Roscosmos)

Suni Williams (NASA)

Butch Wilmore (NASA)

The departure of our @SpaceX Crew-11 mission from the @Space_Station is targeted for Wednesday, Jan. 14, at 5:05pm ET (2205 UTC). How to watch: https://t.co/2ZKM9HTSPn pic.twitter.com/YX78Zzuf8Z — NASA (@NASA) January 14, 2026

Η κάψουλα είχε εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα και παρέμεινε συνδεδεμένη με τον ISS για αρκετούς μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος εμπορικών επανδρωμένων πτήσεων της NASA (Commercial Crew Program).

Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε αυτόματα, με την κάψουλα να αποσυνδέεται από τον σταθμό, να εισέρχεται στην ατμόσφαιρα και να προσγειώνεται με τη βοήθεια αλεξιπτώτων, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο της SpaceX.

