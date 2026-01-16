Δ. Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για διάλογο στο Μαξίμου, αποχωρούν τα τρακτέρ – Αγκάθι οι δύο ανοικτές δικογραφίες

Σταδιακά εκτονώνεται η κατάσταση σε όλα τα αγροτικά μπλόκα, αποχωρούν τα τρακτέρ και ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος του επόμενου διαλόγου στο Μέγαρο Μαξίμου, στη μία μετά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Εκτός εξαιρετικού απροόπτου πλέον, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με 25 εκπροσώπους των λεγόμενων «σκληρών μπλόκων», χωρίς όμως ανάμεσά τους να βρίσκονται αγροτοσυνδικαλιστές που έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά. Κατά τα φαινόμενα, ως προς αυτή τη «λεπτομέρεια», έχει επέλθει παρασκηνιακή συμφωνία ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τους επικεφαλής των μπλόκων της Θεσσαλίας.

Κι ενώ τα τρακτέρ αποχωρούν και οι δρόμοι ανοίγουν, κάμποσοι αγρότες φεύγουν… χρεωμένοι και πολύ «στιγματισμένοι», καθώς θα βρουν μπροστά τους δεκάδες δικογραφίες, που σχηματίστηκαν αθόρυβα και… νυχτιάτικα για παρακώλυση συγκοινωνιών, παράνομη στάθμευση κ.ο.κ.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» ανέδειξε σε προηγούμενο ρεπορτάζ της αυτή την «εκκρεμότητα» που υφίσταται ανάμεσα στην Πολιτεία και το αγροτικό κίνημα, χωρίς, επί του παρόντος να είναι δυνατός ο προσδιορισμός των επιπτώσεων για τους εγκαλούμενους αγρότες…

Μόνο στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα έχουν ήδη σχηματιστεί 50 δικογραφίες, που αφορούν συνολικά 400 περίπου αγρότες.

Τα στοιχεία που καταδεικνύουν την παραβατικότητα των εκατοντάδων αγροτών της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας εξασφαλίστηκαν από άνδρες της Ασφάλειας με πολιτικά, οι οποίοι εισχώρησαν στα μπλόκα της Περιμετρικής και του Αγγελοκάστρου, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, πιάνοντας κυριολεκτικά στον… ύπνο τους αγρότες!

Ομολογείται από αστυνομικές πηγές ότι τα βράδια, που παρέμεναν ολιγομελείς ομάδες αγροτών για περιφρούρηση στα μπλόκα, οι μυστικοί αστυνομικοί κατάφεραν να καταγράψουν τους αριθμούς πλαισίου εκατοντάδων τρακτέρ! Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αριθμοί έχουν ήδη αποσταλεί στην Περιφέρεια προς αντιστοίχιση με τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών των τρακτέρ. Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό παραμένουν ακόμη ανοικτές οι δύο συγκεκριμένες ογκώδεις δικογραφίες που αφορούν τα μπλόκα της Περιμετρικής και του Αγγελοκάστρου.

Στο μεταξύ, σε κυβερνητικό επίπεδο επικρατεί ικανοποίηση για τις εξελίξεις. Θεωρείται καταλύτης η τρίωρη και πλέον συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους 25 αγροτοκτηνοτρόφους την Τρίτη, παρότι είχε διασπαστικό χαρακτήρα, αφού η επαφή έφερε αποτέλεσμα και κυρίως αποδείχθηκε ότι λύσεις μπορούν να εξευρεθούν μόνο μέσα από τον διάλογο. Προφανώς τα «σκληρά» μπλόκα ενοχλήθηκαν, αλλά αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν επ’ αόριστον στους δρόμους, εγκλωβισμένα στην άρνησή τους να αποδεχθούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού, όταν άλλες ομάδες συζητούν για τα προβλήματά τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση των τρακτέρ έτυχε και ενός δηκτικού σχολίου από κυβερνητικό παράγοντα στην «Π»: «Πάντα είχαμε κατά νου ότι θα υπάρξει ημερομηνία λήξης των αγροτικών κινητοποιήσεων, γιατί ουδέποτε έφυγε από το μυαλό μας ότι στις 29 – 31 Ιανουαρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ…».

Πέραν τούτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, έχει γίνει δεκτή στους κόλπους της ΕΛΑΣ με ανακούφιση η «αναίμακτη» εκτόνωση της κατάστασης. Ο συνήθως «σκληρός» υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ουδέποτε αυτές τις 50 ημέρες εισηγήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετωπική σύγκρουση με τους αγρότες. Εκ του αποτελέσματος έχει προκύψει ότι ο πρωθυπουργός συνταυτίστηκε με τον έμπειρο υπουργό του, αγνοώντας τους «θερμόαιμους» που εισηγούνταν «εκκαθάριση» των μπλόκων με τα ΜΑΤ…

