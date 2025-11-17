Δ. Ελλάδα Η πρόληψη ξεκινά από τα ορεινά – Παρέμβαση Διευθυντή Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Νικήτα Μάζη

Η αναγκαιότητα των Ορεινών Υδρονομικών Εργων (ΟΥΕ) είναι επιτακτική, τονίζει σε άρθρο – παρέμβασή του, στην «Π», ο Νικήτας Μάζης, MSc, γενικός διευθυντής Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Οπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, η χώρα μας, με τους εκτεταμένους ορεινούς όγκους της, βρίσκεται αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με μια επικίνδυνη αλληλουχία φυσικών καταστροφών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω τους καμένη γη, ενώ το χειμώνα οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας και διάβρωσης. Η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των ορεινών υδάτων θεωρείται πλέον επιτακτική και η ταχεία υλοποίηση Ορεινών Υδρονομικών Εργων (ΟΥΕ) προβάλλει ως η πλέον κρίσιμη στρατηγική για την πρόληψη και την προστασία τόσο των ανθρώπινων οικισμών όσο και των δασικών οικοσυστημάτων.

Τα Ορεινά Υδρονομικά Εργα δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα. Εχουν διττή αποστολή: προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική θωράκιση των πληγεισών περιοχών. Μετά από μια δασική πυρκαγιά, το έδαφος καθίσταται υδροφοβικό, αυξάνοντας σημαντικά την επιφανειακή απορροή. Αυτό δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους, όπως κατολισθήσεις, διάβρωση του εδάφους και πλημμύρες στα κατάντη, εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλών που φράζουν κοίτες και τεχνικά έργα. Η άμεση δράση απαιτεί τη συγκράτηση της εδαφικής ύλης μέσω κατασκευής κορμοφραγμάτων και αναβαθμών, καθώς και τον καθαρισμό των υδατορεμάτων από φερτά υλικά και εμπόδια. Με τον τρόπο αυτό δίνεται χρόνος στη φύση για την αναγέννηση της βλάστησης και μειώνεται ο κίνδυνος νέων καταστροφών.

Παράλληλα, τα ΟΥΕ συμβάλλουν στην αντιπυρική προστασία μακροπρόθεσμα, τονίζει ο κ. Μάζης. Η ορθή διαχείριση των υδάτων διατηρεί ικανοποιητικές στάθμες και ροές στις πηγές ακόμη και κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων, εξασφαλίζοντας κρίσιμους πόρους για την πυρόσβεση. Επιπλέον, η κατασκευή και συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης και μικρών υδατοσυλλογών σε στρατηγικά σημεία των ορεινών δασικών δρόμων, τροφοδοτούμενα από τα διευθετημένα ορεινά ύδατα, είναι ζωτικής σημασίας για τον ανεφοδιασμό των επίγειων πυροσβεστικών μέσων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα παρέχει σαφή εργαλεία για την ταχεία υλοποίηση αυτών των έργων. Το άρθρο 16 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει τη δυνατότητα εκτέλεσης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών δασοτεχνικών έργων με διαδικασίες κατεπείγοντος, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης σε τοπικούς φορείς, όπως οι δασικοί συνεταιρισμοί, για την άμεση έναρξη των εργασιών, αποφεύγοντας τη χρονοβόρα γραφειοκρατία.

Η αποτελεσματική δράση απαιτεί συντονισμένες ενέργειες, σημειώνει ο κ. Μάζης. Προτείνεται η ταχεία ιεράρχηση των λεκανών απορροής με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, η επιτάχυνση των μελετών ΟΥΕ από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Δασικών Υπηρεσιών, των Διευθύνσεων Τεχνικών Εργων των Περιφερειών και της Πολιτικής Προστασίας. Η κοινή εποπτεία, χρηματοδότηση και εκτέλεση των έργων, καθώς και η δημιουργία τακτικού προγράμματος συντήρησης για όλα τα υπάρχοντα δασοτεχνικά έργα και σημεία υδροληψίας, αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των ορεινών υδάτων.

Η χώρα δεν μπορεί να περιμένει. Η ανάγκη για Ορεινά Υδρονομικά Εργα είναι επιτακτική. Με την ορθή διευθέτηση των ορεινών υδάτων, προστατεύονται οι οικισμοί από πλημμύρες, θωρακίζεται το δάσος και ενισχύεται η αναγέννηση της φυσικής βλάστησης. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα κρίσιμων πόρων για την αντιμετώπιση της επόμενης αντιπυρικής περιόδου. Οπως επισημαίνει ο κ. Μάζης, «τα Ορεινά Υδρονομικά Εργα δεν είναι απλώς τεχνικά έργα. Είναι έργα Δασικής Πολιτικής που μεταφράζονται σε έργα Πολιτικής Προστασίας, και η ταχύτατη υλοποίησή τους μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και δάση».

Η εφαρμογή αυτών των έργων αποτελεί στρατηγική επιλογή για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, τη διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων και την προστασία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και την πλήρη αξιοποίηση των υπαρχόντων νομοθετικών εργαλείων, η Ελλάδα μπορεί να αναστρέψει τον κύκλο των πυρκαγιών και πλημμυρών, δημιουργώντας ένα βιώσιμο μοντέλο προστασίας των ορεινών περιοχών της χώρας.

