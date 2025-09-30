Daikin Promo Bus: Καινοτομία εν κινήσει στη ΔΕΘ 2025

Η Daikin Hellas συμμετείχε δυναμικά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τις τελευταίες τεχνολογικές της καινοτομίες στον τομέα της θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης μέσα από ένα πρωτοποριακό και εντυπωσιακό περίπτερο: το Daikin Promo Bus.

Το ειδικά διαμορφωμένο container της Daikin, αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για επαγγελματίες του κλάδου, επισκέπτες και εκπροσώπους της αγοράς HVAC. Με σημείο εκκίνησης τη ΔΕΘ, το Promo Bus ξεκινά ένα ταξίδι σε έξι πόλεις της Ελλάδας — Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Τρίπολη και Ηράκλειο — με στόχο την παρουσίαση των νέων προϊόντων και λύσεων της εταιρείας σε τοπικούς επαγγελματίες και συνεργάτες αλλά και στους τελικούς χρήστες.

Στο εσωτερικό του Promo Bus, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την νέα αντλία θερμότητας Daikin Altherma 4H με ψυκτικό μέσο R290, ένα προϊόν που συνδυάζει υψηλή ενεργειακή απόδοση με περιβαλλοντική ευαισθησία και αποτελεί το μέλλον του κλιματισμού. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν το σύστημα Multi Plus, το οποίο προσφέρει ευελιξία και άνεση σε οικιακές εφαρμογές, ένας λέβητας αερίου, ενδεικτικός της πολυδιάστατης προσέγγισης της Daikin στις ενεργειακές λύσεις, καθώς και ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και δοχείο αποδήκευσης ζεστού νερού χρήσης.

Η συμμετοχή της Ιαπωνικής εταιρείας στη ΔΕΘ δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση προϊόντων. Μέσα από το Promo Bus, η Daikin προώθησε την έννοια της κινητής εμπειρίας και εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις, να συζητήσουν με εξειδικευμένους μηχανικούς και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για τις ανάγκες τους.

Ο Νικήτας Μερελής, Μηχανικός Πωλήσεων της Daikin Hellas, δήλωσε: «Το Promo Bus είναι μια πρωτοβουλία που ενώνει την καινοτομία με την προσβασιμότητα. Ξεκινώντας από τη ΔΕΘ, φέρνουμε τις λύσεις μας πιο κοντά στους επαγγελματίες της περιφέρειας, ενισχύοντας τη σχέση μας με την αγορά και προωθώντας τη βιώσιμη τεχνολογία»

Παράλληλα, με στόχο την εκπαίδευση των επαγγελματιών στο νέο ψυκτικό μέσο R290 και την παρουσίαση της νέας Altherma 4 H, στις 10/09 πραγματοποιήθηκε εμπορική παρουσίαση στο ξενοδοχείο Porto Palace από τους μηχανικούς της Daikin. Περισσότεροι από 100 επαγγελματίες του κλάδου, ενημερώθηκαν για το μέλλον της θέρμανσης ενώ είχαν την ευκαιρία για ερωταπαντήσεις και networking, με το πέρας της παρουσίασης.

Η παρουσία της Daikin στη ΔΕΘ 2025 αλλά και η εμπορική παρουσίαση, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην πράσινη μετάβαση, την τεχνολογική εξέλιξη και την υποστήριξη των συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα. Το Promo Bus δεν είναι απλώς ένα κινητό περίπτερο — είναι ένα σύμβολο της φιλοσοφίας της εταιρείας: καινοτομία με ανθρώπινο πρόσωπο.

