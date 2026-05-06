Δανάη Μπάρκα–Φάνης Μπότσης: Γάμος στη Μεσσηνία τον Ιούνιο με τριήμερες εκδηλώσεις και λαμπερούς καλεσμένους

Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ενώσεις της εγχώριας showbiz εξελίσσεται ο επικείμενος γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προγραμματίζεται για τις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια φαίνεται πως επιβεβαιώνει έμμεσα τα σενάρια που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα, επιλέγοντας να εμφανιστεί δημόσια με μπλούζα που έγραφε «In my bride era». Χωρίς να προχωρά σε επίσημη δήλωση, η ίδια αφήνει να εννοηθεί ότι η προετοιμασία για την πιο σημαντική στιγμή της προσωπικής της ζωής βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Τριήμερη γιορτή με φόντο τη Μεσσηνία

Ο γάμος του ζευγαριού αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα τριήμερο event, με εκδηλώσεις πριν και μετά το μυστήριο. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησάκι δίπλα σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Μεσσηνία, που συνδέεται με τη μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου, και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

Παρότι οι λεπτομέρειες κρατούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι ετοιμάζει ένα ιδιαίτερα προσεγμένο σκηνικό, με έμφαση στη φιλοξενία και στις εκπλήξεις για τους καλεσμένους.

Από τη Σέριφο στο επόμενο βήμα

Η σχέση της Δανάης Μπάρκα με τον 35χρονο επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε διακριτικά. Σημείο αναφοράς για το ζευγάρι αποτελεί η Σέριφος, όπου γνωρίστηκαν και όπου ο Φάνης Μπότσης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης.

Η κοινή τους πορεία φαίνεται πλέον να οδηγείται σε ένα νέο κεφάλαιο, με τον γάμο να επισφραγίζει τη σχέση τους.

Πλήθος γνωστών καλεσμένων

Η λίστα των καλεσμένων αναμένεται να περιλαμβάνει πολλά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο. Μεταξύ αυτών που φέρονται να δίνουν το «παρών» είναι οι Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης, Σμαράγδα Καρύδη, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Λάκης Λαζόπουλος, Νόνη Δούνια, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Αλέξης Γεωργούλης, Κώστας Κόκλας, Σταμάτης Φασουλής και Άρης Καβατζίκης, μεταξύ άλλων.

Η παρουσία τόσων γνωστών προσώπων προδιαθέτει για ένα γεγονός που θα απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

Το νυφικό και οι προετοιμασίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το νυφικό της Δανάης Μπάρκα, το οποίο υπογράφει το σχεδιαστικό δίδυμο MI-RO. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πρόβες, ενώ το τελικό σχέδιο παραμένει μυστικό. Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ζευγάρι να δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και στην εμπειρία των καλεσμένων, ενόψει ενός γάμου που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά κοσμικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



