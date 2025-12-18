Δάνεια ελβετικού φράγκου: Στη Βουλή η τροπολογία με μετατροπή σε ευρώ και κούρεμα έως 50%

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ρυθμίζει τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προβλέποντας υποχρεωτική μετατροπή τους σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο και κούρεμα της ισοτιμίας από 15% έως 50%, ανάλογα με την κατηγορία του δανειολήπτη.

Η ρύθμιση αφορά δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών και ισχύει για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις. Οι δανειολήπτες που ενταχθούν δεν καταχωρίζονται στον Τειρεσία.

Οι τρεις κατηγορίες και τα κριτήρια

Η ένταξη καθορίζεται από εισόδημα, αξία ακίνητης περιουσίας και ύψος καταθέσεων, με διαφορετικά όρια ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (μονοπρόσωπο, ζευγάρι, οικογένεια με παιδιά κ.λπ.).

Κατηγορία 1: Κούρεμα ισοτιμίας 50%, επιτόκιο 2,30%.

Κούρεμα ισοτιμίας 50%, επιτόκιο 2,30%. Κατηγορία 2: Κούρεμα 30%, επιτόκιο 2,50%.

Κούρεμα 30%, επιτόκιο 2,50%. Κατηγορία 3: Κούρεμα 20%, επιτόκιο 2,70%.

Κούρεμα 20%, επιτόκιο 2,70%. Εύποροι (εκτός κριτηρίων): Κούρεμα 15%, επιτόκιο 2,90%.

Η ρύθμιση θεωρείται συμφέρουσα ακόμα και για εύπορους, καθώς επιτρέπει αποπληρωμή κεφαλαίου και όχι μόνο τόκων, ενώ το τρέχον επιτόκιο τραπεζών είναι μόλις 0,27%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



