Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι κρυφές παγίδες της νέας ρύθμισης, πώς χάνετε το «κούρεμα»
Αναλυτικός οδηγός. Πότε ανατρέπεται η ευνοϊκή ισοτιμία και τι πρέπει να προσέξετε για να κλειδώσετε το όφελος.
Η νέα ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (ν. 5264/2025, ΦΕΚ Α’ 239/19.12.2025) δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δανειολήπτες να μετατρέψουν τις οφειλές τους σε ευρώ με σημαντική βελτίωση ισοτιμίας (έμμεσο «κούρεμα» 15%-50% ανάλογα με την κατηγορία) και σταθερό επιτόκιο 2,3%-2,9%. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει κρίσιμες προϋποθέσεις και «παγίδες» που μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη ανατροπή του οφέλους.
Σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό ερωτήσεων-απαντήσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα), η μετατροπή δεν είναι οριστική και ανεξάρτητη: τελεί υπό αίρεση μακροχρόνιας συνέπειας στην αποπληρωμή.
Η κύρια παγίδα: Καταγγελία δανείου μετά τη μετατροπή
Εάν μετά την ένταξη και τη μετατροπή σε ευρώ το δάνειο καταγγελθεί λόγω μη εξυπηρέτησης (π.χ. καθυστέρηση δόσεων), ισχύουν τα εξής:
- Το υπόλοιπο δεν επιστρέφει σε ελβετικό φράγκο, αλλά παραμένει σε ευρώ.
- Το χρέος επανυπολογίζεται με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου (χωρίς τη βελτιωμένη ισοτιμία της ρύθμισης).
- Ο δανειολήπτης χάνει οριστικά το όφελος του «κουρέματος» (15%-50%) και επιστρέφει σε δυσμενέστερη θέση, ανάλογα με την εξέλιξη της ισοτιμίας CHF/EUR.
Με απλά λόγια, η ελάφρυνση λειτουργεί ως κίνητρο συνέπειας και όχι ως μόνιμη διαγραφή/μείωση χρέους ανεξαρτήτως μελλοντικής συμπεριφοράς.
Κρίσιμες προθεσμίες ένταξης
Η πλατφόρμα άνοιξε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 και ισχύουν δύο διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες:
- Για δανειολήπτες Κατηγοριών 1, 2, 3 (που απαιτούν βεβαίωση κατάταξης βάσει εισοδήματος/περιουσίας): Υποβολή αίτησης για βεβαίωση + αίτημα μετατροπής έως 19 Αυγούστου 2026.
- Για λοιπούς δανειολήπτες (χωρίς βεβαίωση, π.χ. υψηλότερα εισοδήματα – 15% βελτίωση ισοτιμίας): Προθεσμία 19 Ιουνίου 2026 (6 μήνες από ΦΕΚ 19.12.2025).
Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας (gov.gr) με κωδικούς Taxisnet.
Συμβουλές για αποφυγή απώλειας οφέλους
- Ελέγξτε άμεσα αν ανήκετε σε κατηγορία που απαιτεί βεβαίωση (εισοδήματα/περιουσία) και κινηθείτε γρήγορα.
- Διασφαλίστε μακροπρόθεσμη συνέπεια στις δόσεις μετά τη μετατροπή – οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να πυροδοτήσει καταγγελία και ανατροπή.
- Συμβουλευτείτε δικηγόρο/οικονομικό σύμβουλο πριν την αίτηση, ειδικά αν το δάνειο είναι ήδη ληξιπρόθεσμο (>90 ημερών κατά 19.02.2026) – σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εναλλακτική μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.
- Η ρύθμιση αφορά ενήμερα ή ρυθμισμένα & εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και ληξιπρόθεσμα >90 ημερών (με ειδικές ρυθμίσεις).
Η ρύθμιση προσφέρει σημαντική ανακούφιση (σταθερή δόση, εξάλειψη συναλλαγματικού κινδύνου), αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση αδιάλειπτης εξυπηρέτησης. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης.
