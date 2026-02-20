Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι κρυφές παγίδες της νέας ρύθμισης, πώς χάνετε το «κούρεμα»

Η νέα ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (ν. 5264/2025, ΦΕΚ Α’ 239/19.12.2025) δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δανειολήπτες να μετατρέψουν τις οφειλές τους σε ευρώ με σημαντική βελτίωση ισοτιμίας (έμμεσο «κούρεμα» 15%-50% ανάλογα με την κατηγορία) και σταθερό επιτόκιο 2,3%-2,9%. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει κρίσιμες προϋποθέσεις και «παγίδες» που μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη ανατροπή του οφέλους.

Σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό ερωτήσεων-απαντήσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα), η μετατροπή δεν είναι οριστική και ανεξάρτητη: τελεί υπό αίρεση μακροχρόνιας συνέπειας στην αποπληρωμή.

Η κύρια παγίδα: Καταγγελία δανείου μετά τη μετατροπή

Εάν μετά την ένταξη και τη μετατροπή σε ευρώ το δάνειο καταγγελθεί λόγω μη εξυπηρέτησης (π.χ. καθυστέρηση δόσεων), ισχύουν τα εξής:

Το υπόλοιπο δεν επιστρέφει σε ελβετικό φράγκο, αλλά παραμένει σε ευρώ.

σε ελβετικό φράγκο, αλλά παραμένει σε ευρώ. Το χρέος επανυπολογίζεται με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου (χωρίς τη βελτιωμένη ισοτιμία της ρύθμισης).

με την ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου (χωρίς τη βελτιωμένη ισοτιμία της ρύθμισης). Ο δανειολήπτης χάνει οριστικά το όφελος του «κουρέματος» (15%-50%) και επιστρέφει σε δυσμενέστερη θέση, ανάλογα με την εξέλιξη της ισοτιμίας CHF/EUR.

Με απλά λόγια, η ελάφρυνση λειτουργεί ως κίνητρο συνέπειας και όχι ως μόνιμη διαγραφή/μείωση χρέους ανεξαρτήτως μελλοντικής συμπεριφοράς.

Κρίσιμες προθεσμίες ένταξης

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 και ισχύουν δύο διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες:

Για δανειολήπτες Κατηγοριών 1, 2, 3 (που απαιτούν βεβαίωση κατάταξης βάσει εισοδήματος/περιουσίας): Υποβολή αίτησης για βεβαίωση + αίτημα μετατροπής έως 19 Αυγούστου 2026 .

(που απαιτούν βεβαίωση κατάταξης βάσει εισοδήματος/περιουσίας): Υποβολή αίτησης για βεβαίωση + αίτημα μετατροπής έως . Για λοιπούς δανειολήπτες (χωρίς βεβαίωση, π.χ. υψηλότερα εισοδήματα – 15% βελτίωση ισοτιμίας): Προθεσμία 19 Ιουνίου 2026 (6 μήνες από ΦΕΚ 19.12.2025).

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας (gov.gr) με κωδικούς Taxisnet.

Συμβουλές για αποφυγή απώλειας οφέλους

Ελέγξτε άμεσα αν ανήκετε σε κατηγορία που απαιτεί βεβαίωση (εισοδήματα/περιουσία) και κινηθείτε γρήγορα.

Διασφαλίστε μακροπρόθεσμη συνέπεια στις δόσεις μετά τη μετατροπή – οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να πυροδοτήσει καταγγελία και ανατροπή.

στις δόσεις μετά τη μετατροπή – οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να πυροδοτήσει καταγγελία και ανατροπή. Συμβουλευτείτε δικηγόρο/οικονομικό σύμβουλο πριν την αίτηση, ειδικά αν το δάνειο είναι ήδη ληξιπρόθεσμο (>90 ημερών κατά 19.02.2026) – σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εναλλακτική μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η ρύθμιση αφορά ενήμερα ή ρυθμισμένα & εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και ληξιπρόθεσμα >90 ημερών (με ειδικές ρυθμίσεις).

Η ρύθμιση προσφέρει σημαντική ανακούφιση (σταθερή δόση, εξάλειψη συναλλαγματικού κινδύνου), αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση αδιάλειπτης εξυπηρέτησης. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης.

