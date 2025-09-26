Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!

Ενα δάνειο που είχε ληφθεί από τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής το 2001, συνεχίζει να ταλαιπωρεί ακόμα το σωματείο, αλλά και συγκεκριμένους ανθρώπους που δηλώνουν άγνοια για την υπόθεση!

Σε αυτό έχει εμπλακεί η Αχαϊκή Τράπεζα, ο Αλέξης Κούγιας, η μετέπειτα διοίκηση της ΠΓΕ, σε ένα κουβάρι που δεν είναι εύκολο να ξετυλίξει κανείς.

Το δάνειο λήφθηκε από τη διοίκηση του Θανάση Νικολακόπουλου τον Φεβρουάριο του 2001 με αρχικό κεφάλαιο 206.155,65 ευρώ από την Αχαϊκή Τράπεζα, προκειμένου να διευκολύνει την ΠΓΕ ώστε να καλύψει κάποια έξοδα.

Ωστόσο, όπως φάνηκε στην πορεία, ελάχιστες δόσεις εξυπηρετήθηκαν και μέχρι το 2010, κανείς δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα μ’ αυτή την υπόθεση, που ήρθε τότε ξανά στην επιφάνεια επί προεδρίας Απόστολου Βανταράκη.

Τότε, λοιπόν, ο ίδιος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΠΓΕ, Κώστα Γερόλυμο, υπέγραψαν μια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Αλέξη Κούγια, προκειμένου ο τελευταίος να πληρώσει με γραμμάτια το ποσό των 65.000 ευρώ για τη χρήση του γηπέδου.

Οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής απευθύνθηκαν στην Αχαϊκή Τράπεζα ώστε να συνταχθεί το συμφωνητικό και κάποιοι μπήκαν εγγυητές για την εξόφληση των γραμματίων, καθώς όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για το δάνειο.

Ομως, στο συμφωνητικό μεταξύ Αχαϊκής Τράπεζας και ΠΓΕ, υπήρχε η αναφορά πως τα άτομα που υπέγραψαν ως εγγυητές, ήταν και υπόλογοι για το δάνειο!

Τα πρώτα εξώδικα από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εκκαθάριση της Αχαϊκής άρχισαν να έρχονται στους εγγυητές πριν από πέντε χρόνια περίπου και συγκεκριμένα στους:

– Παναχαϊκή Γυμναστική Ενωση

– Θανάση Νικολακόπουλο

– Νίκο Δούβρη

– Νίκο Ράπτη

– Διονύση Διονυσόπουλο

– Φίλιππο Καρμοκόλια

– Δημήτρη Τσαούσογλου

– Γρηγόρη Τσάμη

– Θύμιο Μουγγολιά

– Κώστα Γερόλυμου

ΠΗΓΕ ΝΑ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕΙ!

Εχει και καλύτερο όμως. Πριν από λίγο καιρό, ένα από τα παραπάνω πρόσωπα πήγε σε τραπεζικό κατάστημα για προσωπική του υπόθεση, έμαθε πως είναι χρεωμένος με το ποσό των 935.337,24 ευρω και παρ’ ολίγο να λιποθυμήσει!

Σ’ αυτό το ποσό έχει φτάσει πλέον το ύψος της οφειλής του δανείου, καθώς οι τόκοι μετά από 25 χρόνια είναι 723.784,72 ευρώ.

Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως ένα τέτοιο ποσό είναι αδύνατο να αποπληρωθεί ούτε από την ΠΓΕ, ούτε από τους εγγυητές. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει στην κατοχή της πλέον η Ερασιτεχνική είναι το ακίνητο στα Ψηλαλώνια, που η πώλησή του δεν μπορεί να καλύψει ούτε το αρχικό κεφάλαιο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το fund που έχει αναλάβει την εκκαθάριση της Αχαϊκής Τράπεζας έχει καταθέσει αγωγή κατά της ΠΓΕ και των εγγυητών, όμως η υπόθεση δεν έχει φτάσει ακόμα στις δικαστικές αίθουσες. Επίσης, οι εγγυητές έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Αχαϊκής για εξαπάτηση.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ;

Εύλογα μπορεί κάποιος να ρωτήσει: Αφού η ΠΓΕ δεν έχει άλλη περιουσία που μπορεί να καλύψει το ποσό του δανείου, μήπως υπάρχει κίνδυνος να χάσει το γήπεδο; Σε πρώτη φάση, όχι, είναι η απάντηση, διότι υπάρχει δεδικασμένο με την περίπτωση του Ηρακλή.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετώπισε και η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης πριν από 7 χρόνια με τα πολλά οικονομικά θέματα που είχε να διαχειριστεί. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο, που έκρινε πως είναι άκυρη η κατάσχεση του Δημοσίου σε βάρος ακίνητης περιουσίας του Ερασιτέχνη και επιπλέον πως τα γήπεδα είναι ακατάσχετα ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο αθλητικού ερασιτεχνικού μη κερδοσκοπικού σωματείου.

Το πρόβλημα που ίσως προκύψει μελλοντικά για την Παναχαϊκή έχει να κάνει με τις επιχορηγήσεις και τα ποσά που δικαιούται από την Πολιτεία, όμως και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο αν δεν υπάρξει απόφαση δικαστηρίου.

