Δανιήλ και Αντωνίου «σφυρίζουν» τα ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας

O Νίκος Δανιήλ ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι Κεραυνός – Αρης, ενώ η Ελένη Αντωνίου θα σφυρίξει τον αγώνα Πάτραι – Νίκη για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας. Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Διαγόρας – Δόξα Νιφορεΐκων, Βαβαρούτας.

Γηπ. Ριόλου, 15.00: Πανμοβριακός – Αστέρας Μιντιλογλίου, Τσάκης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Πήγασος – Δόξα Παραλίας, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Αχαιός – Ατρόμητος Πατρών, Ζήκος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Νίκης Προαστείου, 15.00: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Aρης Πατρών, Δανιήλ.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Εθνικός Πατρών, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Αγυιάς, 18.30: Ζαβλάνι – Αστέρας Τέμενης, Σταθόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Αχαϊκή – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Μερμήγκας.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Ηρακλής Πατρών, Δανιήλ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/1

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00: Πάτραι – Νίκη Προαστείου, Αντωνίου.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Φαραϊκός – Παναχαϊκός, Πολυγενής.

Γηπ. Λάππα, 15.00: Εθνικός Σαγεΐκων – Αναγέννηση Πατρών, Γκαβός.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ρίου, 15.00: Αίας Πατρών – Αργυρά, Παπαχρήστος.

Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΕ Αιγίου – Αρόη, Φωτείνης.

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Πάτρα 2005 – Αετός Ρίου, Βελιού.

Γηπ. Καλαβρύτων, 17.00: Καλάβρυτα – Αχιλλέας Καμαρών, Μαρδάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 11.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Τριταίας, Σταθόπουλος.

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.00: Λιμνοχώρι – Σταροχώρι, Κωνστανταρόπουλος.

Γηπ. Κρίνου, 15.00: Κρίνος – Iκαρος Λακκόπετρας, Τσάκης.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Δίας – Πείρος Ισώματος, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Δάφνη – Πυρσός, Παπακωνσταντίνου.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Θύελλα Αιγίου, Ζήκος.

Γηπ. Αβύθου, 15.00: Aβυθος – Αστέρας Λεοντίου, Μαρδάς.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Ολυμπιακός Πατρών – Δαβουρλής 92, Γαλανής.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Αναγέννηση Σκιαδά, Ταξιάρχης.

Γηπ. Atlas Arena, 15.00: Aτλας – Iκαρος Πετρωτού, Γιακουμάτος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 12.00: ΠΑΟΚ Πάτρας 2018 – Ψηλαλώνια, Φωτείνης.

Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: Πετεινοί – Περιβόλα, Χριστοδουλάτος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου – Αυτόνομη, Βαβίλης.

Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΟ Αιγίου 2019 – Φλόγα Ρόδιας, Παπαδής.

Γηπ. Αγυιάς, 18.00: Αίολος – Αρόη, Βελιού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



