Δανιήλ και Αντωνίου «σφυρίζουν» τα ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας

Επαναρχίζει η δράση στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα με σημαντικά παιχνίδια

Δανιήλ και Αντωνίου «σφυρίζουν» τα ντέρμπι της Α' Κατηγορίας
08 Ιαν. 2026 20:20
Pelop News

O Νίκος Δανιήλ ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι Κεραυνός – Αρης, ενώ η Ελένη Αντωνίου θα σφυρίξει τον αγώνα Πάτραι – Νίκη για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας. Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Διαγόρας – Δόξα Νιφορεΐκων, Βαβαρούτας.
Γηπ. Ριόλου, 15.00: Πανμοβριακός – Αστέρας Μιντιλογλίου, Τσάκης.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Πήγασος – Δόξα Παραλίας, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Αχαιός – Ατρόμητος Πατρών, Ζήκος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Νίκης Προαστείου, 15.00: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Aρης Πατρών, Δανιήλ.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Εθνικός Πατρών, Σπηλιόπουλος.
Γηπ. Αγυιάς, 18.30: Ζαβλάνι – Αστέρας Τέμενης, Σταθόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Αχαϊκή – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Μερμήγκας.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Ηρακλής Πατρών, Δανιήλ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/1
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00: Πάτραι – Νίκη Προαστείου, Αντωνίου.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Φαραϊκός – Παναχαϊκός, Πολυγενής.
Γηπ. Λάππα, 15.00: Εθνικός Σαγεΐκων – Αναγέννηση Πατρών, Γκαβός.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ρίου, 15.00: Αίας Πατρών – Αργυρά, Παπαχρήστος.
Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΕ Αιγίου – Αρόη, Φωτείνης.
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Πάτρα 2005 – Αετός Ρίου, Βελιού.
Γηπ. Καλαβρύτων, 17.00: Καλάβρυτα – Αχιλλέας Καμαρών, Μαρδάς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 11.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Τριταίας, Σταθόπουλος.
Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.00: Λιμνοχώρι – Σταροχώρι, Κωνστανταρόπουλος.
Γηπ. Κρίνου, 15.00: Κρίνος – Iκαρος Λακκόπετρας, Τσάκης.
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Δίας – Πείρος Ισώματος, Σπηλιόπουλος.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Δάφνη – Πυρσός, Παπακωνσταντίνου.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Θύελλα Αιγίου, Ζήκος.
Γηπ. Αβύθου, 15.00: Aβυθος – Αστέρας Λεοντίου, Μαρδάς.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Ολυμπιακός Πατρών – Δαβουρλής 92, Γαλανής.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Αναγέννηση Σκιαδά, Ταξιάρχης.
Γηπ. Atlas Arena, 15.00: Aτλας – Iκαρος Πετρωτού, Γιακουμάτος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 12.00: ΠΑΟΚ Πάτρας 2018 – Ψηλαλώνια, Φωτείνης.
Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: Πετεινοί – Περιβόλα, Χριστοδουλάτος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου – Αυτόνομη, Βαβίλης.
Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΟ Αιγίου 2019 – Φλόγα Ρόδιας, Παπαδής.
Γηπ. Αγυιάς, 18.00: Αίολος – Αρόη, Βελιού.

